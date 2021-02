Anyuri revolucionó las redes sociales con su 'outfit'

"La Cuchicata", conocida como Anyuri Música, revolucionó las redes sociales con una reciente publicación.

La cantante compartió una fotografía donde luce un hermoso vestido rojo ceñido al cuerpo a juego con unos tacones nude.

El color del vestido hace que resalte mucho su color de piel, además muestra muy poca piel, se podría decir que es muy discreto.

A los seguidores de "La Chuchita" les encantó como lucía. “Máxima”, “Me encanta”, “Ese vestido” y "Ese estilo te va muy bien”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post que acompañó con la descripción “Yo soy tu Cuchi baby”.

Cabe mencionar, que la artista no es de agrado de todos, sin embargo, e incluso de aquellos recibió comentarios a favor, enfatizado que con outfits así luce mejor que mostrando piel de más. ¡Ujum!

“Me gusta más así que cuando enseñando las nalgas”, “No la reconocía, y para ser bien sincera esa man se ve bien elegante y hermosa así y no casi desnuda” y “Una mujer así vestida se hace más atractiva que una mujer vulgar”, son algunos de los comentarios.

Recientemente, Anyuri alcanzó un millón de seguidores en Instagram y para celebrar se realizó una sesión de fotos.

Pero en medio de la celebración, recordemos que la cantante y su pareja sufrieron un robo.

Anyuri publicó unos Instagram Stories donde dio algunos detalles de lo que supuestamente le ocurrió.

"Me robaron, me encañonaron y me llevaron todas mis pertenencias tarjetas de crédito, cédula, efectivo y prendas", fue la primera publicación en relación a este hecho.