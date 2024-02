Anyuri se hizo retoques estéticos porque su carrera lo exigía

Yasirei Anyuri, conocida en la escena artísticamente como Anyuri, reveló las razones por la cual decidió pasar por el quirófano, afirmó que por su carrera tenía que hacerse algunos retoques.

La artista del género urbano se ha hecho varios retoques estéticos, su antes y después es más que evidente, y, además, está satisfecha con los resultados.

No reveló el número de cirugías que se ha hecho, sin embargo, recientemente se hizo un retoque, ya que subió un poco de peso.

“Desde el día uno siempre quedé convencida y satisfecha con el resultado. Volví fue porque subí un poco de peso”, añadió Anyuri al referirse al trabajo del cirujano Giovanni Cortes.

En la publicación, que hizo el cirujano en Instagram, enumeró los procedimientos que se ha hecho la panameña: Lipoinyección glútea, mamoplastia de aumento y lipoescultura con Vaser Microaire.

Anyuri comentó también, que además de hacerse los retoques por su carrera, decidió pasar por el quirófano porque quería sentirse bien consigo misma, aunque confesó, que, en su último posquirúrgico fue doloroso.

Reconoció que lo que más le gustas son sus glúteos, la silueta de pera que tiene.

Cabe mencionar, que, las críticas no han tardado en llegar, ya que la cantante se refirió a su profesión como una “carrera sexy” y por su elección de cirujano, que el galeno en mención está bajo investigación por presunta mala práctica.

Al respecto, Anyuri no se ha pronunciado, no obstante, en redes las críticas no han cesado.

“Ese no es el doctor de las denuncias incontables, nombre Anyuri no quieres a tus seguidores”, “Me interesa quién le operó la nariz para demandarlo”, “Hay muchacha la vanidad... Qué Dios te guardé del mal mejor dicho” y “Cristo, que miedo, hay que tomar conciencia”, son algunos de los comentarios.

