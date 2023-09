Apoyo psicológico en los tratamientos de fertilidad

El hecho de que una mujer o una pareja no puede tener un hijo, representará un gran impacto en su vida. Se enfrentan no solo a los comentarios de familiares y amigos, sino a los supuestos consejos que muchas veces no son pedidos y llegan a confundir aún más.

Es así como el 90% de las personas que no logran tener un hijo de manera natural sufren estrés con niveles de ansiedad y síntomas depresivos superiores a la media de la población.

Por eso el apoyo psicológico especializado en una clínica de reproducción asistida es la mejor ayuda que puede recibir, ya que este se centra en ajustar las necesidades de las mujeres o parejas para alcanzar un embarazo exitoso.

Para facilitar un buen apoyo psicológico es preciso tener un amplio conocimiento del historial médico, si se han sometido a técnicas anteriormente, y que el paciente conozca el abanico de opciones de tratamientos que ofrece IVI Panamá.

Los futuros padres pueden enfrentarse a decisiones importantes de vida como lo son: utilizar un óvulo donado o el banco de semen; lo que ha hecho posible la aparición de nuevos modelos de familia.

Saúl Barrera, director Médico de IVI Panamá señala: "Los tratamientos de reproducción asistida abren una puerta a la esperanza de muchas parejas que sufren problemas de infertilidad y esa esperanza culmina, en su mayoría, en una gestación".

"No obstante, en ocasiones la pareja o alguno de sus miembros se siente inseguro, con temores diversos, lo que dificulta la tarea de la concepción. Por ello, en IVI contamos con la Unidad de Apoyo Psicológico para proporcionar la ayuda necesaria para afrontar el proceso con la mayor cantidad de recursos y el mayor equilibrio emocional", añade el especialista.'



Labor

El 22% de las pacientes que se someten a tratamientos de reproducción asistida refieren ansiedad a lo largo del tratamiento y un 10% sintomatología depresiva.

De ahí que el objetivo básico de la Unidad de Apoyo psicológico de IVI Panamá sea asegurar que los pacientes comprendan las implicaciones de sus opciones de tratamiento, reciban el suficiente apoyo emocional y puedan enfrentarse de manera saludable a las consecuencias de sufrir de infertilidad y el camino hacia la paternidad sea más fácil.

En esta unidad se empieza por un programa preventivo básico donde se les brinda apoyo a las parejas para afrontar el proceso con control sobre su estado emocional.

Luego de iniciado el tratamiento se le brinda tres consultas individuales, una después de la primera consulta, la segunda tras el diagnóstico y la tercera al conocer el resultado del tratamiento. Además, de cuatro sesiones grupales que también pueden ser individuales.

El asesoramiento ante problemas, crisis o dudas que pueden aparecer a lo largo del proceso será continuo mientras estén en el camino de cumplir el sueño de tener un hijo.

