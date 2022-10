'Argentina 1985': Pantallazo a un juicio histórico

El nuevo filme de Santiago Mitre, el director de "La Patota" (2015) y "La Cordillera" (2017), ambas presentadas en el Festival de Cannes, toca la fibra sensible de gran parte del pueblo argentino, que a dos años de la recuperación de la democracia de 1983, vivió como un gobierno aún naciente y con el peso de las fuerzas militares respirándoles en la nuca, se animó a propiciar un juicio en la justicia ordinaria hacia los comandantes y responsables de lo que se autodenominó "proceso de reorganización nacional".

El filme, se centra en la figura del fiscal del juicio, Julio César Strassera (en la piel de Ricardo Darín, en estado de gracia), su familia, las presiones, sus dudas y su trabajo ante semejante tarea: la de reunir la prueba necesaria para conseguir la condena de los responsables del secuestro y posterior desaparición -entre muchísimas otras atrocidades- de miles de compatriotas desde 1976 hasta la vuelta de la democracia.

Aunque el espectador no oriundo de Argentina pueda conocer el caso, que tuvo mucha trascendencia internacional y tenga información sobre la resolución del mismo, la trama introduce a todos en una serie de géneros cinematográficos aprovechados al máximo por el director y su coguionista Mariano Llinás, para desandar entre el filme de espías, el thriller y la película de juicio, sin dejar de lado el humor, generando una historia atrapante en todos los sentidos.

La reconstrucción de época es impecable, las actuaciones y los ritmos cinematográficos supremos, sumado a que aquí el camino del héroe es, como en los mejores filmes, el menos pensado. Entre tantas películas de súper héroes, que mejor los encarnados por los de carne y hueso.

Pese a que los filmes inspirados en casos reales siempre cuentan con un plus a la hora de ser elegidos también deben remontar la cuesta de los que esperan que la ficción -y por ende los elementos agregados para darle carnadura a esa idea- sean estrictamente reales y consecuentes con la construcción del imaginario colectivo de cada espectador. Más si los mismos son parte de la historia de un país o comunidad. Si lo sabrá Quentin Tarantino, que siempre es criticado por su reversión de la historia, en especial en "Bastardos sin Gloria" y el destino de Hitler, o sus decisiones estéticas, morales y ficcionales sobre el clan Mason en "Érase una vez en Hollywood".

"Argentina 1985" viene de ser elogiada en los festivales de Venecia, San Sebastián -premio del público- y Londres. Elegida en su país para representarlo ante la carrera de los Oscars.

Sin embargo, está teñida de una polémica que arrancó hace pocos años y aun no tiene solución, o los responsables no saben encontrársela. Fue coproducida por Amazon Prime, por ende el servicio de streaming permite a sus producciones tan solo tres semanas de exhibición en salas antes de ser estrenada en todo el mundo directo a los hogares suscriptos. Las grandes cadenas en Argentina adujeron claramente que ese tiempo era insuficiente para el recorrido comercial en cines. Ante la negativa de Amazon, decidieron no estrenarla. En estos días es un éxito de público en su patria pero solo en cines independientes.



Una película de una época tan violenta como dura que acaparó a los gobiernos de gran parte de Latinoamérica. El caso de Argentina fue emblemático, el único después de Núremberg en que la justicia civil enjuició a los dictadores de un país.

Mas allá de estas vicisitudes comerciales, la película posee un alegato -sucedido en la realidad y un hito en la historia judicial y política del país- tan conmovedores como necesarios. Momentos que se dan pocas veces en la historia y también en el cine.

