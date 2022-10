Drew Barrymore, Lenny Kravitz y otras celebridades que renunciaron al sexo

En un reciente ensayo, titulado "Los rebeldes que aman", la actriz Drew Barrymore se sinceró sobre su abstinencia voluntaria de sexo y confesó que desde que se divorció, en 2016, no ha tenido relaciones sexuales.

En una antigua entrevista, la protagonista de "Como si fuera la primera vez", dijo que odiaba el sexo, algo que no es del todo cierto, simplemente su visión sobre la intimidad ha cambiado.

Desde que se separó no ha "podido" tener una relación íntima, se ha enfocado en otras cosas, trabajar en ella misma y aprender un poco más sobre la crianza de sus hijas, tema que no tenía del todo claro.

"No soy una persona que necesite sexo. Soy alguien que está profundamente comprometida con fomentar cómo se supone que las niñas, mis hijas, y yo misma como mujer debemos funcionar en este mundo", escribió la actriz.

Además, enfatizó en que no odia el sexo: "Y que conste: ¡no odio el sexo! Simplemente he llegado a la epifanía de que el amor y el sexo no son lo mismo".

Barrymore no es la única celebridad que tiene una perspectiva diferente sobre el sexo, al igual que ella otros famosos por alguna u otra razón han tomado la decisión de abstenerse.

Celine Dion

La cantante y actriz no tuvo relaciones sexuales hasta que se casó con el músico René Angélil, quien falleció en 2016.

Jennifer Lawrence

En múltiples entrevistas la ganadora del Óscar reconoció que no solía tener relaciones sexuales por su temor a los gérmenes, por lo tanto, para ella la única manera en la que concibe la idea tener algún contacto íntimo es dentro de una relación estable y con chequeos médicos previos.

Jane Fonda

Ya no está interesada en el sexo, no es por falta de deseo, más bien ya no siente que lo necesita. "No quiero volver a mantener una relación, una relación sexual, nunca más", dijo en una entrevista para Harper's Bazaar.

Lenny Kravitz

En 2008, confesó que tenía tres años en abstinencia y se mantendría así hasta tener una esposa, la cual tiene que tener ciertos requisitos: "El momento en el que estoy en mi vida las mujeres tienen que tener para mí algo más que un cuerpo bonito, tienen que tener cabeza y espíritu".

Eduardo Verástegui

En 2019, el histrión manifestó que no se arrepentía de su celibato, para entonces tenía 15 años sin tener relaciones sexuales, acto que describió como algo sagrado y un regalo increíble.

"Para mí ha sido una bendición. Ha sido una disciplina increíble, muchas cosas dentro de mí se han despertado. Te puedo escribir un libro de los beneficios que he vivido", detalló el famoso al programa "Ventaneando".

