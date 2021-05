Argimiro Armuelles se contagió de la covid-19, estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos

A través de las redes sociales el chef y expresentador del extinto programa matutino “Buenos Días”, Argimiro Armuelles informó que se contagió de la covid-19 y tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidado Intensivos.

Desde el Hospital San Fernando, a través de un video publicado en Instagram, Armuelles comentó que en pocos días le dan salida del nosocomio y que actualmente está mejor.

Con la voz un tanto ronca y vestido con la bata del hospital, Armuelles aconsejó a las personar inocularse contra la covid-19 porque es impredecible saber cómo el virus va a atacar tu organismo.

El chef indica que en su caso los síntomas fueron fuertes, le afectó los pulmones con una neumonía, no grave, pero sí lo suficiente para que presentara problemas respiratorios.

En medio de su recuperación Armuelles se tomó el tiempo para instar a población a continuar con las medidas de bioseguridad: lavado de manos, distanciamiento y uso de mascarillas.

Hace hincapié en la importancia de no bajar la guardia porque es muy difícil determinar en qué momento y lugar se contrae el virus.

Adicional, a pesar de que el expresentador no tiene ningún padecimiento, hace deporte y se alimenta bien, no fue una garantía de que el virus fuera menos severo. “La afectación del virus distinto, no fue tan amigable, pudo haber sido peor…”, expresó.

Armuelles enfatizó en que les notificó a sus contactos sobre su condición y todos se encuentran bien.

Datos epidemiológicos

Según el último reporte del Ministerio de Salud, 28 de mayo, en Panamá se contabilizan 364,297 pacientes recuperados, 617 casos positivos nuevos.

En las últimas 24 horas se han registrado 4 defunciones, que totalizan 6,365 acumuladas.

