'Argylle' se estrenará en los cines locales el 1 de febrero

Uno de los títulos que más expectativa ha generado está próximo a arribar a la cartelera de los cines de la localidad, hablamos de "Argylle: Agente secreto", protagonizada por Henry Cavill, Dua Lipa y Bryce Dallas Howard.

"Argylle", que se estrenará el 1 de febrero en Panamá, es un thriller de espías, acción y aventura, bajo la dirección de Matthew Vaughn y con guion de Jason Fuchs.

Vaughn apuesta con este largometraje a otra producción de espionaje, ya que también estuvo a cargo de la dirección de "Kingsman: The Secret Service", el título comercialmente más exitoso de su filmografía con una recaudación de más de $414 millones.

El thriller de espionaje está basado en la novela homónima de la autora Elly Conway, que sigue la historia de una introvertida escritora de una serie de novelas de espionaje, cuya idea de felicidad es pasar la noche en casa con su computadora y su gato llamado Alfie.

En la gran pantalla la ficción, donde el agente Argylle (Henry Cavill) y su misión de desentrañar un sindicato de mundial es espías, se convierte en realidad, ya que los escritos de Elly (Dallas Howard) amenazan con exponer las acciones de una organización de espionaje real.

Las noches tranquilas en casa serán cosa del pasado, la protagonista junto a su gato Alfie, en una mochila, y Aiden (Sam Rockwell), un espía alérgico a los felinos, recorrerán el mundo para ir un paso adelante de los asesinos.

La línea que separa el mundo ficticio del real se difumina es el largometraje británico de 139 minutos.

¿Taylor Swift es la autora?

En torno a la cinta de Universal Pictures hay una teoría que afirma que Taylor Swift es la verdadera Elly Conway, la cual fue desmentida por Vaughn.

"No soy un gran aficionado a Internet, y en realidad fue mi hija la que se me acercó -este es el poder de las celebridades y de Internet- y me dijo: '¡Nunca me dijiste que Taylor escribió el libro'... Y yo la miré diciendo: '¿De qué estás hablando, Taylor Swift escribió el libro? Ella no escribió el libro!' Pero mi hija estaba convencida de ello", comentó el cineasta a Rolling Stone.

