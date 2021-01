¿Armando Manzanero bajó la guardia contra la COVID-19?

La muerte del cantautor mexicano Armando Manzanero a causa de la COVID-19 conmocionó a la industria de la música.

Versión impresa

El cantante de 85 años se encontraba hospitalizado desde el 17 de diciembre, su partida debería ser una lección para toda la sociedad que baja la guardia contra el coronavirus, comentó su hijo, Juan Pablo Manzanero.

El hijo del cantautor dijo a Agencias Reforma que hay que hacer un llamado de atención para que las personas sean más responsables.

“Hay que dar un atento llamado a toda la gente a que sean más responsables. Mi padre lamentablemente por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre, a un viaje familiar”, dijo Juan Pablo.

Expresó “y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: ‘qué cosa tan irresponsable’, se enfermo, a todos mis hermanos, todos los de ahí les dio COVID y a mi jefe, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85, y con el riñón jodido... ¡vaya, la tristeza! Le pedí a Dios que no se lo llevara en la plancha, que lo dejara llegar a su casa e irse en paz, pero es la voluntad de Dios”.

El 7 de diciembre, Manzanero celebró su cumpleaños en un paraje de Oaxaca con varios miembros de su familia.

Posteriormente, se trasladó a Mérida para inaugurar el Museo Casa Manzanero, a partir de ahí comenzó con síntomas y problemas de respiración.

Juan Pablo espera que la situación que está viviendo su familia sea un ejemplo para aquellos que no redoblan esfuerzos y no creen en la enfermedad que está azotando al mundo entero, según informó Agencia Reforma.

VEA TAMBIÉN: 'Chef', Darren McGrady, revela la dieta de Reina Isabel II

“Sabemos que era una persona muy inquieta. Yo le dije ‘oye, pa’, no andes saliendo’. Y me dijo ‘es que si yo me quedo en casa me muero’. Es una persona que, pues siempre estuvo muy activa, y es también una cosa que estamos viviendo como mundo, que hay que tomársela en serio. No andar haciendo fiestas, que por más ganas que queramos ver a nuestros seres queridos... no. Porque ahora nos vamos a congregar para despedirlo”, puntualizó JD, como le dicen en su familia.

Por otra parte, el hijo de Manzanero agradeció las muestras de apoyo y condolencias.