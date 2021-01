'Chef', Darren McGrady, revela la dieta de Reina Isabel II

Quizás una dieta saludable sea el secreto de la longevidad y lucidez de la Reina Isabel II.

Darren McGrady, exchef del Palacio de Kensington, reveló lo que la reina suele comer durante todo un día.

"Su majestad generalmente comienza el día con una simple taza de té y galletas, seguida de un tazón de cereal", dijo.

El experto culinario detalló que para el almuerzo la monarca consume un plato con menos carbohidratos.

"Suele ser una pequeña ración de pescado a la plancha o pollo acompañado de espinacas marchitas, calabacín o ensalada", comentó McGrady.

Por la tarde, la reina reserva un espacio para algún capricho, se lee en "La Botana".

"Puede comer una pequeña porción de scones con mermelada y crema, con la mermelada untada primero", dijo.

Aunque a la reina le gusta la comida del día en porciones pequeñas, la monarca de 94 años también le gustan los dulces, y tiene una gran debilidad por los chocolates.

"Ella es absolutamente una adicta al chocolate", indicó. "Cualquier cosa que pusiéramos en el menú que tuviera chocolate, ella elegiría", reveló McGrady.

No obstante, la reina tiene algunos ingredientes que no son de sus agrado. El "chef" confesó que a la monarca no le gusta los sabores fuertes, como el ajo y la cebolla. "Nunca podríamos usarlo en el Palacio de Buckingham", señaló.