Artistas condicionan el acceso a sus 'shows' para evitar contagios por la covid-19

La temporada de conciertos está en su apogeo y las promotoras de estos eventos no están dispuestos a bajar la guardia ante la covid-19.

Hace una semana, dos de las principales promotoras de conciertos en Estados Unidos, AEG y Live Nation, anunciaron que a partir del 1 de octubre empezarán a pedir que el público y los trabajadores que asistan a los eventos estén vacunados.

AEG exigirá que tanto el público como los trabajadores estén inoculados, mientras que Live Nation solo lo solicitarán a sus colaboradores y dejan la decisión de si pedir o no certificación de vacunación al público en manos de los artistas, los cuales han respondido positivamente a la media.

Bad Bunny se presentará el 10 de diciembre en Puerto Rico, ya no hay boletos para el espectáculo que tendrá lugar en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan; sin embargo, antes de abrirse la venta los organizadores informaron que solo los inoculados contra la covid-19 podrían asistir al show.

A los asistentes se le pedirá su tarjeta de vacunación contra la covid-19, la identificación oficial o Vacu-Id, provista en la aplicación de CESCO Digital, para ser admitidos en el concierto.

El 2 de septiembre, inicia la gira "Papi Juancho Maluma World Tour" de Maluma, quien afirmó que será la más ambiciosa y segura pospandemia.

Aunque los organizadores no han manifestado que es obligatorio estar vacunado para asistir a los conciertos que se realizarán en 27 ciudades estadounidenses, Maluma si manifestó que los asistentes deben estar inoculados.

Los organizadores de los espectáculos Jaime Roos y la banda "No te va gustar", dos de los eventos más grandes de la música uruguaya desde el comienzo de la pandemia, informaron que solo las personas que tengan las dos dosis de la vacuna podrán ingresar a los shows.

"Entendemos que la vacunación es el ticket para la vuelta a los espectáculos", detalló en un comunicado la empresa AM.

Phish, Marron 5, Dead & Co, The Killers, Jason Isbell y su banda The 400 Unit, Foo Fighters y otras bandas están solicitando esquema de vacunación y pruebas negativas para ingresar a sus conciertos.

Cada vez más aumenta la lista de bandas y cantantes que están implementando estas medidas con el fin de garantizar la seguridad de los colaboradores y asistentes.

