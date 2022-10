Artistas que han formado sus agrupaciones luego de pasar por el conjunto de Ulpiano Vergara

Sus salidas de la agrupación de Ulpiano Vergara causaron revuelo, pero solo pasó un tiempo para que estos cantantes formaran su propia agrupación.

Alejandro Torres, Anael Rizo y Javi Castillero, fueron vocalistas de "El Mechi Blanco", pero hoy, tienen su conjunto.

Uno de los casos más reciente es el de Javi Castillero, quien anunció que se lanza al ruedo musical con su agrupación "El compás interiorano".

El músico ya cuenta con presentaciones en su agenda: El 29 de octubre estuvo en Pedasí, mientras que el 3 de noviembre vuelve a ese lugar para formar parte de un desfile.

El 4 de noviembre estará en Chame y el 16 en Spot Bar la 12. En este último lugar tocará mano a mano con Alejandro Torres.

El 19 de noviembre tocará en una parrillada en La Chorrera.

Anael Rizo anunció que también se lanza al ruedo musical con todo y agrupación.

El cantante contó a día a día que sigue trabajando en su carrera musical y que para aprovechar su talento pues decidió lanzarse con su propio grupo.

"Lo hago porque me gusta, porque Dios me dio el don y por querer superarme en mi carrera como artista. No por imitar a nadie ni opacar la luz de nadie", dijo a este diario hermano.

El próximo 10 de noviembre, será su primera presentación en su pueblo de Cañitas.

En tanto, la historia de Alejandro Torres ya se conoce, pues hoy día es uno de los artistas de música típica más cotizado.

