Ashlany Gómez y Yoani Ben se sacan los 'trapos sucios' en las redes sociales

“Los trapos sucios se lavan en casa”, sin embargo, algunas figuras del patio insisten en ventilar su vida personal en las redes sociales sin importar las posibles consecuencias.

Luego de que Kim Chang reveló que mantuvo una relación clandestina con Alberto “Negrito” Quintero, de la selección nacional, unas caras del patio experimentaron un déjà vu.

Ashlany Gómez y Yoani Ben, ambas exparejas y madres de hijas de Marlon Polo Polo, comentaron respecto a la revelación de que Miah, hija de Chang, es fruto de la relación que sostuvo con “Negrito”.

“¿Y el déjà vu del queme que ella le dio al otro lo sentirá?”, escribió Ben, mientras que Gómez dijo: “Siento como un déjà vu”.

Ambos comentarios fueron replicados por “La Mordida” y en la sección de comentarios Goméz respondió: “Es (déjà vu) no lo sentí, pero sabes cuál nunca me gustaría sentir? El déjà vu de robar… Ese sí me daría vergüenza”.

Pero esto no quedó aquí, Ben aún tenía más que decir y escribió: “Pena llegar a la fiesta de cumpleaños de la esposa de tu amante… tras eso felicitarla como sin nada”.

Este dimes y diretes entre las exparejas de Polo Polo revivió la polémica que hubo por la paternidad de Maya, la segunda hija de Ben, y que guarda mucha similitud con la situación de Chang y “Negrito”.

El tira y hala entre Ben y Gómez se quedó de este tamaño, sin embargo, apareció una tercera persona para echarle más leña al fuego, Jenni Rodas, esposa de Mr. Saik, con quien supuestamente “La Pantera” tuvo una relación.

“Jajaja serio, se le olvidó que llegó a grabar el video de ‘Muchachita’ y que también saludaba a la esposa del man”, manifestó Rodas.

Respecto al comentario de Rodas, Ben no envió ninguna respuesta.

