'Asoka Makeup', el 'trend' inspirado en una cinta de Bollywood

Creadores de contenido de todas partes del mundo han hecho su versión de Asoka Makeup, una tendencia inspirada en una película de Bollywood llamada "Asoka" (2001), dirigida por Santosh Sivan y que narra la historia de un guerrero sanguinario que renuncia a la violencia y se transforma en un maestro budista.

El largometraje, protagonizado por Shah Rukh Khan y Kareena Kapoor, muestra looks inspirados en la antigua India, y esa esencia ha sido capturada por los creadores de contenido y se ha convertido en tendencia en redes sociales.

El maquillaje (cejas muy marcadas, delineados, sombras de colores brillantes), los accesorios y el traje de las novias en las ceremonias de boda, son algunos de los elementos que caracterizan esta tendencia.

Asoka Makeup está a otro nivel, ya que es más que un reto de maquillaje, este es un elemento importante, sin embargo, aquí se pone a prueba las habilidades de los creadores en producción y posproducción, ya que el trend tiene muchas transiciones.

Kevin Chen (@kevinbr_), makeup artist panameño, explicó que el vestuario requiere de muchos accesorios y puede ser complicado conseguirlos, pero el verdadero reto está en las transiciones, punto en que todos quieren perfección y para ello, se requiere de mucho tiempo.

Para Chen, lo más difícil fue la parte de la edición, pues para su versión del popular trend hizo alrededor de 30 transiciones. Además, contó a Panamá América que le tomó 10 horas de trabajo continuo, entre grabación, maquillaje, vestuario y edición, para lograr los resultados que deseaba.

Además, de todos los elementos que se requieren para hacer el trend, hay otros detalles que elevan el nivel de dificultad, hay una coreografía, unos movimientos de brazos que van acompañados con las transiciones y la música "San Sanana", de la banda sonora de "Asoka" y que habla sobre la belleza y la seducción.

"San Sanana" influenció de cierta manera a Chen para que se uniera al reto, estaba un tanto dudoso, sin embargo, con el pasar de los días la canción le terminó gustando y decidió hacer su video.

Al igual que Chen, Camila Redondo (@nobodisugly), Mari María (@marimaria), Doris Jocelynn (@dorisjocelynn), Cande Copello (@cande.copello) y Yanitza Delgado (@aztinayy), son algunas de las creadoras de contenido que se han unido a esta tendencia.

Le consultamos a Chen cuál es su top 3 de versiones de Asoka Makeup favoritos y enumeró a Ciin (mostró a detalle cómo luce el vestuario a cuerpo completo), Lenie Aycardo (tuvo un video muy bueno con producción y escenografía) y Aztinay (una chica panameña que ha logrado muchas vistas con su video que es buenísimo).

Por último, Chen añadió que al hacer este reto reflexionó sobre la importancia de no comparar su contenido en redes con nadie, explicó que la mayoría de los videos de esta tendencia son de creadores que trabajaron con equipos, algo que no se puede permitir, no obstante, al momento de compartir su trabajo se sintió completo porque se encargó de todo.

Origen del 'trend'

El origen está en debate, hay quienes afirman que el trend lo creo @ibrawrrrr, en TikTok, con su publicación el pasado 10 de marzo, y que la creadora de contenido Sita Suwarnadwipa hizo que se popularizara en la red social.

El videoclip de Ibra tiene 36,4 millones de reproducciones, mientras que la versión de Suwarnadwipa cuenta con 99,5 millones de visualizaciones, aunque, hay versiones de que esta tendencia data de 2021, cuando The Glamorous Girl (@forever_s1) usó "San Sanana" para maquillarse y en 2022, Farra Jaidi (@farrajaidi) también utilizó la música y le añadió las transiciones.

El reto también ha impulsado las reproducciones de "San Sanana", de Sony Music India, tiene 43 millones de vistas.

