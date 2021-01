Assilem Delgado sobre 'Only Fans': 'Hay muchas formas de generar dinero y no necesariamente vendiendo tus fotos o videos'

Assilem Delgado, mejor conocida como “La Polla”, jugó a preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Un seguidor le preguntó a "La Polla" que cuando abre su cuenta en la plataforma de suscripción Only Fans.

"La Polla" respondió que en sus planes no está unirse a la plataforma porque piensa que hay otras maneras de hacer dinero.

“A ver bebé en mi plan no está abrir ningún Only Fans. Creo que hay muchas formas de generar dinero y no necesariamente vendiendo tus fotos o video a personas que ni conoces”, dijo.

No obstante, aclaró que no critica a las personas que lo hacen, pero que no es algo para ella.

En la farándula local hay varias caras que ya se han unido a la plataforma: Frieda 'Daluna' Kraemer, Windy Girk, Gabriela “Gigi” Picota, excompetidor de “Calle 7” Samuel Jaén y el expresentador de “A lo Panameño”, Dimas Cárdenas, conocido como "Lagartillo".

Otros temas

Assilem también habló en sus historias de Instagram sobre sus deseos de retomar la universidad, comentó que estuvo estudiando derecho y ciencias políticas, carrera que le gusta mucho y espera culminar en el futuro.

Recordemos que en el pasado "La Polla" tuvo su aparición en la palestra política como candidata a diputada suplente por el circuito 8-10 por el Molirena, sin embargo, le consultaron nuevamente por el tema, y enfatizó que si puede hacer algo por su corregimiento lo haría, pero, no desea correr por ningún puesto político.

También le preguntaron sobre el aspecto amoroso, “¿Algún día tendrás una pareja en serio y para siempre?", a ello dijo que sí, después que la hagan feliz y ella también a él va de frente.

Por otra parte, manifestó que se lleva bien con el padre de su hija y que en el futuro quiere desarrollar un proyecto que tiene en mente y que quiere explotar, “Ricuras La Polla”.