Autoplacer teniendo pareja: ¿Sigue siendo un tabú?

El autoplacer en solitario cuando se tiene pareja sigue siendo un tabú, una práctica “prohibida” o mal vista en muchas personas.

Pero si tenemos en cuenta todos los beneficios que supone esta práctica, se puede decir que las parejas que se masturban en solitario suelen ser más felices con su sexualidad individual y de pareja, de acuerdo a los especialistas, señaló la sexóloga Ruth González.

El placer en pareja es distinto al placer con uno mismo, son diferentes formas de disfrutar del sexo. Si nos apetece, es otra forma de satisfacción y no tendríamos por qué renunciar a ella quedándonos solo con el sexo en pareja.

"Es un momento para nosotros, para disfrutarnos, ocuparnos de nuestro placer y necesidades sexuales", explicó.

Hay quien mantiene creencias de que si te masturbas en pareja es porque no estás satisfecho, no estás bien con tu pareja, no te gusta, o incluso hay quien lo considera infidelidad, agrega en un post informativo en su cuenta de Instagram (@ruth_sexologa).

Pero, lo cierto es que las personas que se dan placer solas, se conocen mejor, saben lo que les gusta y los distintos caminos que tienen para llegar al orgasmo.

De esta forma es más fácil transmitirlo a la pareja y así disfrutar más cuando estemos juntos.

Además, es difícil coincidir siempre con el otro en las ganas de mantener relaciones sexuales y antes que quedarnos con esas ganas o sentirnos obligados a tener sexo, la autoestimulación es una opción más que podemos tener en la pareja.

Masturbarse debería ser independiente de tener o no tener pareja.

"Somos responsables de nuestro propio placer, no renuncies a él si así lo deseas", dijo la especialista.

