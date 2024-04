Autor de 'Oliver y Benji' no descarta el uso de la IA

El dibujante de manga Yoichi Takahashi, autor de 'Captain Tsubasa', cuya exitosa adaptación a la animación llegó como 'Campeones: Oliver y Benji' a España y 'Supercampeones' a Latinoamérica, no descarta el uso de la inteligencia artificial (IA) para dar continuidad a su obra, aunque sólo en vida.



Takahashi decidió poner fin a la publicación en papel de su trabajo este mes de abril tras 43 años y está ahora inmerso en un proyecto web (https://captain-tsubasa.world/) donde está dando continuidad a las aventuras de Tsubasa Ozora (Oliver Atom) y compañía en su serie más reciente, 'Captain Tsubasa Rising Sun', volviendo a sus orígenes de dibujar a lápiz sin entintados.



El autor de 63 años, que explica en una entrevista con EFE que tomó esta decisión entre otros motivos por la digitalización de la industria, una tecnología que se resiste a adoptar, señala no obstante que la IA podría ser una herramienta para seguir trabajando en el futuro.



"Si dejo este trabajo en lápiz, si la IA está bien desarrollada en un futuro y estudia bien mis mangas hechos hasta ahora, podría ser capaz de dibujar un manga a mi estilo", dice el autor, que considera que esto da más valor a su trabajo actual y podría ser una vía para seguir en el sector con una edad avanzada.



El 'mangaka' (dibujante de manga) japonés matiza, sin embargo, que no ve ningún problema en que una IA genere dibujos a su estilo y semejanza, siempre y cuando él mismo pueda revisar la obra.



"Que la IA se metiera en la historia sería diferente", dice Takahashi, que ve esta tecnología más bien como una potencial forma de crear rápidamente las imágenes, mientras él se encarga del guión.



El dibujante ha contado que el alto ritmo de trabajo que demanda el mundo editorial japonés del manga actualmente ha sido uno de los motivos que lo han llevado a abandonar la publicación en papel, así como la digitalización de las técnicas de dibujo, que él prefiere seguir haciendo a mano, aunque sin restar valor a otras tecnologías nuevas como la IA que puedan apoyar su trabajo.

