'Avatar 2' atrae en su estreno a un 25% más de espectadores

El estreno en España de "Avatar. El sentido del agua" ha atraído en su estreno este pasado viernes a 285.000 espectadores, un 25 % más que su primera parte, que se mantiene como la película más taquillera de todos los tiempos.

El dato lo ha facilitado hoy la consultora Comscore Spain y confirma las buenas expectativas sobre el futuro desempeño en taquilla de esta continuación de la historia del planeta Pandora, avaladas por su desembarco en 416 cines del país, 1.983 pantallas y con más de 150.000 entradas ya vendidas.

La secuela de "Avatar" está disponible en 21 formatos distintos de proyección y solo en cines, "lo que supone el mayor estreno en la historia de Disney" en España, según los estudios de Walt Disney.

La película original, dirigida por James Cameron hace 13 años, fue una de las más caras de toda la historia (237 millones de dólares) y solo esta segunda parte ha costado 250 millones (unos 240 millones de euros).

Con 2.630 millones de euros recaudados en todo el mundo, el filme de 2009 se mantiene además como la cinta más taquillera de la historia del cine a escala internacional, por delante de "Titanic" (2.063 millones) y la reciente "Star Wars: The Force Awakens" (cerca de 1.950 millones), según los datos de la web Box Office Mojo.

"Avatar. El sentido del agua" estrenó el 15 de diciembre con más de $80 millones recaudados en venta anticipada y se prevé que solo en Estados Unidos, en su primera semana, sume entre $150 y $175 millones.

Si el filme recauda la suma estimada, se convertiría en uno de los mayores debuts estadounidenses en 2022, año que también contó con el estreno de películas altamente taquilleras como "Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y "Black Panther: Wakanda Forever".

La segunda parte está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera y recupera personajes y escenarios de la original.

VEA TAMBIÉN: Rosalía colaboró con Cardi B en el 'remix' de 'Despechá'

Los Sully, Jake y Neytiri vuelven a protagonizar la cinta, pero esta vez como pareja adulta, con cinco hijos adolescentes y el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora.

"Avatar" continuará con tres secuelas más que ya han sido rodadas por Cameron y que suponen su regreso a la industria como director después de varios proyectos como guionista de cine.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!