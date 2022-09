'Avatar', el reestreno prepara la llegada de la primera secuela

El 16 de diciembre llegará a las salas la esperadísima secuela de "Avatar", con una historia que retoma el mensaje ecologista de la original. Y para abrir boca, acaba de reestrenarse en todo el mundo el filme de 2009 que se convirtió en el más taquillero de la historia del cine.

La película dirigida por James Cameron desplegó hace 13 años una impresionante tecnología 3D y mezcló actores reales con otros generados por ordenador para contar el enfrentamiento entre humanos, con Jake Sully (San Worthington) a la cabeza, y los na'vi, unos seres azules de tres metros de altura y profundos ojos amarillos que viven en un lejano planeta en el que hay un valioso mineral.

La vida sostenible de los na'vi y la historia de amor entre los protagonistas -Worthington y Zoe Saldaña, como Neytiri, se convirtió en el mayor éxito de la historia del cine, con una recaudación de 2.743 millones de dólares el año de su estreno (que llegó a los 2.897 millones con sucesivos lanzamientos).

Una cifra que solo ha sido superada por "Spider-Man: No Way Home" (2021), con 3.167 millones, según las cifras de la web especializada Box Office Mojo.

En vista del éxito, el anuncio de que habría una secuela no tardó en llegar, con Cameron de nuevo como director, guionista y productor de una historia que trataría sobre la vida de los habitantes de Pandora una vez que desterraron a los humanos.

Poco después ya se hablaba de dos secuelas que se rodarían a la vez, que pasaron a ser tres y finalmente cuatro. Debían estrenarse a partir de diciembre de 2016 a razón de una por año, aunque posteriormente se postergó el lanzamiento de la primera a 2018.

Pero llegó el coronavirus, lo que obligó a interrumpir el rodaje y, por tanto, la llegada a las salas de la primera secuela, que finalmente se estrenará el 16 de diciembre.

El año pasado, Cameron ya señaló que tenía rodado el 95% de "Avatar 3", que llegará a las salas en 2024. Y, si el público responde positivamente, se desarrollarán la cuarta y quinta parte de las aventuras de los na'vi, con la previsión de estrenarlas en 2026 y 2028.

En abril de este año, el productor de estos filmes, Jon Landau, aseguró que cada entrega de "Avatar" será independiente y cerrará su trama, aunque "vistas como un conjunto formarán parte de una saga épica".

La segunda entrega, titulada "Avatar: The Way of Water" se centra en "la necesidad que encontramos de construir una familia". Una historia que transcurre principalmente en el océano, donde los protagonistas Jake Sully y Neytiri crían a sus hijos y viven en un mundo en guerra.

Landau presentó recientemente en Madrid un avance de la película en el que se pudo constara que las escenas en el mar pretender "ser provocativas pero sin sermonear" a la vez que "generan conciencia sobre la belleza que habita el agua", en palabras del productor.

Escenas que se alternarán con episodios de acción y combate en las que se narran las guerras entre familias en el planeta Pandora incidiendo en la figura de Jake Sully, quien, según Landau, "se siente un proscrito y hace que los padres lo vean como él quiere ser visto".

La película se ha valido de avances cinematográficos como el aumento del número de fotogramas con el objetivo de conseguir una imagen más realista, para lo cual también se ha efectuado el rodaje de escenas submarinas en tanques de agua en los que han nadado los propios actores y se ha duplicado el número de cámaras utilizadas.

Estos avances hubieran sido imposibles sin Cameron, de quien Landau destacó que "entiende el lenguaje de la luz en la pantalla" y a cuya minuciosidad atribuye la distancia de trece años entre ambas entregas.

"Nos hemos tomado el tiempo para hacer las cosas bien", puntualizó el productor, que resaltó el ímpetu por "hacer llegar a la tecnología lugares que no sabía que pudiera llegar".

Imágenes espectaculares que quieren deslumbrar al público, como ya ocurrió con la película original. Y para aquellos que era muy pequeños en 2009 o que se perdieron el estreno en salas, Disney decidió reestrenar "Avatar" en los cines, para refrescar aquella fascinante historia antes de la llegada de "The Way of Water".

Una versión remasterizada que ha llegado en todas las versiones posibles: 2D, 3D, 4DX, IMAX 3D y 3D DOLBY VISION.

