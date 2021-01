¿Babo acosa a la 'youtuber' Yuya?

El líder de la banda El Cartel de Santa, Babo ha sido señalado como un acosador por los seguidores de la youtuber Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya.

Yuya publicó en Instagram una foto en la que aparece sentada junto a su árbol de Navidad y escribió: "Voy a hacer que mi vida se sienta suavecita", se lee en La Botana.

Los señalamientos de los seguidores de Yuya surgieron tras una publicación de Babo que supuestamente hace referencia al post de la youtuber.

El rapero publicó una foto donde aparece con el torso desnudo y la acompañó con el siguiente texto: "Ella queriendo sentir la vida suavecita y yo queriendo que la sienta dura".

Muchos internautas expresaron su malestar por lo dicho por Babo, quien constantemente hace referencias a lo que Yuya escribe, consideraran que el músico ya ejerce acoso sexual. Le exigieron que parara con sus comentarios.

No es la primera vez que el rapero hace referencia a Yuya. En octubre de 2018, aprovechó un tuit de la youtuber para invitarla al cine, sin embargo, rechazó la invitación.

Días después el cantante de Santa Catarina, Nuevo León, publicó un video en Instagram en el que se mostraba descubierto del torso, que decía en la descripción “Por qué no habrá querido ir al cine”.

Fue entonces que se viralizó el término “yuyear”, que hacía referencia al acto de rechazar la propuesta de otra persona para salir e incluso el mismo babo hizo eco del término al invitar al cine a otras dos mujeres diciéndoles “¿Ahora sí vamos al cine o me van a yuyear?”, se lee en una nota de Es Tendencias.

VEA TAMBIÉN: ¿Cómo incentivar el consumo de agua en los gatos?

El año pasado, Babo hizo de las suyas a través de Instagram, en una storie, publicó el champú con el cual se baña, el mismo pertenece a la línea de productos para el cabello que Yuya lanzó a mediados de año.

En las ocasiones que el cantante hizo referencia a Yuya, los usuarios de redes sociales comentaron que no era correcto lo que el cantante hacía.

No wey, el Babo no esta siendo romántico ni nada con Yuya, eso es ACOSO no importa que hombre sea, si una mujer dice no quiere nada contigo deja de insitir, NO es NO pic.twitter.com/k25NJZFAjX— (@NamelessSoulJ) December 26, 2020