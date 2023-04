Bad Bunny, en la lista de los que más generaron en 2022

Bad Bunny ha obtenido un alto sitial en la industria de la música y del entretenimiento a nivel mundial, y queda cada día más claro al conocer datos concretos sobre sus logros.

El más reciente es el dado por la revista Forbes, que lo sitúa como el décimo artista del mundo que más dinero produjo en el 2022, siendo también el único latino en dicha lista.

El intérprete de música urbana, nacido y criado en Vega Baja, generó $88 millones, que provinieron de dos largas e importantes giras de conciertos por Estados Unidos y América Latina, así como por su aparición en la película “Bullet Train”, junto a Brad Pitt, de acuerdo a Forbes.

De la misma forma, la publicación destacó que el patrocinio de marcas, como Corona, Cheetos y Adidas,tuvo un papel importante en el aumento de sus ingresos.

La lista también incluye a la cantante Taylor Swift ($92 millones), siendo la única mujer, así como los grupos The Rolling Stones ($98), Sting ($210 millones) y el grupo Genesis ($230 millones), liderado por Phil Collins.

En el caso de Sting y de Genesis, los ingresos provinieron, casi en su totalidad, por la venta del catálogo de sus canciones.

Por otro lado, varios actores y productores del mundo del cine y la televisión completaron este listado. Por ejemplo, el director de la película “Avatar: The Way of the Water”, James Cameron, ganó $98 millones; el actor Brad Pitt ingresó $100 millones luego de protagonizar en 2022 películas como “Bullet Train”, “Babylon” y “Lost City”, así como de vender parte de un negocio del que era socio; los productores y creadores de la serie “The Simpsons”, James L. Brooks y Matt Groening, generarón $105 millones; mientras que los productores y creadores de la seire animada “South Park”, Trey Parker y Matt Stone, ganaron $160 millones luego de firmar un contrato de larga duración con Paramount+; por su parte, el actor, libretista, director y productor Tyler Perry engrosó su cuenta de banco con $175 millones gracias a unos estudios de grabación que tiene en Atlanta, así como por un sinnúmero de programas que produce para la cadena BET. De hecho, Perry es el artista más rico en esta lista gracias a una fortuna estimada en $1,000 millones.

Artistas que más generaron en el 2022 según la revista Forbes:

10. Bad Bunny ($88 millones)

9. Taylor Swift ($92 millones)

8. James Cameron ($95 millones)

7. The Rolling Stones ($98 millones)

6. Brad Pitt ($100 millones)

5. James L. Brooks and Matt Groening ($105 millones)

4. Trey Parker and Matt Stone ($160 millones)

3. Tyler Perry ($175 millones)

2. Sting ($210 millones)

1. Genesis ($230 millones)

