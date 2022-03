Bad Bunny y Brad Pitt se enfrentarán en 'Bullet Train'

Bad Bunny compartió escena con el ganador del Óscar Brad Pitt en "Bullet Train".

Versión impresa

Sony Pictures publicó el primer vistazo de la cinta de acción, donde Pitt interpreta al asesino Ladybug, quien tiene la tarea de robar una maleta a bordo de un tren.

Bad Bunny es otro de los asesinos que está tras el codiciado objeto y tendrá que enfrentarse al personaje interpretado por Pitt para lograr su objetivo.

En el adelanto del filme se ve un enfrentamiento entre Pitt y el músico, se golpean, se apuñalan y taclean dentro de uno de los vagones, todo esto mientras en el fondo suena una versión en español del tema "Stayin Alive" del grupo Bee Gees, se lee en Telemundo.

La secuencia que vemos en el tráiler demuestra que Bad Bunny se está tomando muy enserio su participación en Hollywood, poco a poco suma personajes a su incipiente carrera actoral.

Su debut lo hizo en la serie "Narcos: México’ en donde dio vida a Everardo Arturo Páez Martínez ‘el Kitty", miembro del grupo criminal de Ramón Arellano Félix, uno de los líderes y fundadores del cartel de Tijuana.

Sobre su primera experiencia tras las cámaras, Bad Bunny dijo en una entrevista en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", “Es diferente, pero al mismo tiempo, es lo mismo. Tienes que trabajar duro, ser responsable y respetar a tus compañeros. Me gustó mucho. Es algo nuevo para mí, pero me gustó y estoy aprendiendo”.

En noviembre del año pasado STXfilms reveló que reggaetonero sería parte del elenco de la cinta "American Sole", y en un comunicado expresaron, “Estamos tremendamente emocionados por la forma en que el elenco se está uniendo y emocionados de que Bad Bunny se una a esta película. Como actor, no solo brindará un valor de entretenimiento increíble, sino también autenticidad a su papel”.

VEA TAMBIÉN: Retorno a clases: Impacto en la salud mental

Un mes después se reveló que Bunny también sería parte del elenco de "Bullet Train", cinta dirigida por David Leitch, quien ha estado detrás de películas como "Deadpool 2" y "Hobbs & Shaw", y producida por Antoine Fuqua, cineasta detrás de "Training Day", que fue galardonada por la Academia.

La acción de "Bullet Train" tiene lugar en un tren de alta velocidad que viaja de Tokio a Morioka. En uno de los vagones se encuentran a bordo cinco asesinos, cada uno de ellos tiene un encargo muy particular, sin embargo, sin saberlo, los cinco protagonistas están interconectados y poco a poco los irán desenmascarando la verdad hasta descubrir cuál es el propósito real del viaje. La cinta está basada en el libro "Maria Beetle" escrito por Kotaro Isaka.

Además de Brad y Bad Bunny, la cinta cuenta con los talentos de Joey King, quien recientemente se comprometió con Steven Piet, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Zazie Beetz, Logan Lerman y Sandra Bullock, quien interpreta a Maria Beetle, quien le da la orden de abordar el tren a Ladybug.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!