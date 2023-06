Bad Bunny y Kendall Jenner, entre rumores de embarazo

¡Bebé a bordo! Han surgido rumores de que Bad Bunny y Kendall Jenner, una de las parejas del momento, podrían convertirse en padres próximamente.

Desde que los famosos están saliendo los reflectores están sobre ellos y constantemente sus salidas públicas dan de qué hablar, sin embargo, la posibilidad del embarazo ha surgido tras un nuevo avance de la serie “The Kardashians”.

En el avance del próximo capítulo de la serie la modelo dio a entender de que está en la dulce espera y en redes sociales esto no pasó desapercibido, se han generado reacciones de todo tipo.

La modelo es la única del clan Kardashian-Jenner que no tiene hijos y en el avance del próximo programa se escucha que le preguntan por el embarazo.

En el avance del cuarto capítulo de la tercera temporada del reality show, la empresaria fue cuestionada acerca de ‘su embarazo’. “Así que, ¿Cómo va el embarazo?”, se escucha decir a alguien y, aunque Kendall no respondió, su reacción y los gestos que hizo provocaron que algunos internautas comenzaron a especular sobre su debut como mamá.

Algunos llegaron a la conclusión de que el embarazo del que se estaba hablando era sobre una de sus yeguas, ya que para algunos no es secreto que la modelo tiene afinidad por los caballos.

La posibilidad de que la modelo se convierta en madre está abierta, en entrevistas previas ha comentado que desea convertirse en madre, pero no tiene prisa.

Durante la segunda temporada del show, Kris Jenner habló con Kendall sobre la maternidad. “Estaba pensando que, tal vez, es tiempo de que tengas un bebé”, expresó la matriarca a su hija, quien quedó sorprendida con la petición de su mamá.

“Sigues diciéndome que no me voy a hacer más joven, pero adivina qué, es mi vida y no sé aún si estoy lista. Aún tengo mucho que descifrar antes de traer un bebé a mi vida. Sigo disfrutando de la vida por mí misma y estoy tranquila con ello por el momento”, respondió contundente la famosa de 27 años.

Mientras la verdad sobre el supuesto embarazo de Kendall sale a la luz, tanto ella como Bad Bunny se convirtieron en tendencia, resaltó Telemundo.

