Barceló: ¿qué le hace falta a ‘La Mansión del Chiri’?

Juan Pablo Barceló, ganador del “Parking de Yen Video”, considera que el reality de Christofer “El Chiri” Phillips no ha tenido la repercusión que él pensó que tendría.

Barceló explicó que la media de espectadores de “La Mansión del Chiri” “no es mala”. Hay personas viendo el reality, pero falta algo para que el público conecte con el reality.

“(…) Hay buenos participantes. La producción no es mala, pero hace falta algo”, escribió el creador de contenido en sus historias en Instagram.

“¿Qué sienten ustedes que hace falta?”, finalizó.