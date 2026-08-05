Santa Catalina es el epicentro del surf con el torneo ALAS Global Tour

Los surfistas de la región "perseguirán las mejores olas" para domarlas en la playa Santa Catalina de Soná, Veraguas, y buscarán acumular puntos para el ranking internacional durante el torneo ALAS Global Tour, expresó Darío Castellanos, miembro organizador del evento.

Para el torneo de surf se contará con la participación de por lo menos 250 atletas, procedentes de países como Brasil, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, México y Panamá, entre otros.

"La playa de Santa Catalina es cuna del surf en Panamá, cuenta con una de las mejores olas de Centroamérica y de Latinoamérica", agregó Castellanos sobre el torneo internacional que se realizará en la provincia de Veraguas entre el 6 y el 9 de agosto.

El torneo ALAS Global Tour es un circuito internacional que reúne a los mejores surfistas de la región y se divide en seis categorías, tanto en la rama masculina como femenina, donde todo arranca con las categorías de los más chicos, entre 12 y 15 años. Posteriormente entran las categorías open, es decir, los atletas con más recorrido, explicó Castellano.

Panamá tendrá entre sus participantes a Oli Camarena y Kalany Camarena, que son surfistas de Santa Catalina.

Según Castellanos, también se contará con la participación de Agustín Cedeño, quien viene de ganar bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC), realizados en Santo Domingo, República Dominicana.

A nivel internacional se espera además la participación de Rafael "Nono" Pereira, de Venezuela, quien ganó oro en los JCC.

En el torneo, que se llevará a cabo en las playas de Santa Catalina, Panamá competirá en todas las categorías.

Luego de estar en Veraguas, el ALAS Global Tour se trasladará a playa Hermosa, Costa Rica, del 19 al 22 de agosto de 2026.