Goleada y eliminada: Panamá pierde 4-0 ante México

Panamá fue goleada por México 4-0 en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, y quedó eliminada del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, que otorgó cuatro boletos al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán de 2027.

En su historia futbolística, Panamá, que ha clasificado a siete mundiales Sub-20, no pudo llegar por octava ocasión a la máxima cita futbolística de la categoría.

La Concacaf definió de esta manera sus cuatro representantes para el Mundial 2027, que son: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y México, los cuales lograron su boleto a las semifinales del torneo y, por ende, su clasificación a la máxima cita futbolística de la categoría.

En semifinales, el equipo mexicano entrenado por Álex Diego jugará ante Canadá, que más temprano venció a Jamaica.

Juan Echilvestre, Hugo Camberos, Yohan Orozco y Diego Ramírez anotaron los tantos de la victoria mexicana.

El equipo mexicano fue muy superior en los primeros 45 minutos. Tuvo un 76 por ciento de posesión de balón y múltiples llegadas, pero no la suficiente puntería para reflejarlo en el marcador.

México se fue al frente 1-0 al minuto 33, en un centro pasado que envió Luis Carmona, que el guardameta Ruiz falló en su intento de cortar y Juan Echilvestre aprovechó para rematar de cabeza y celebrar la anotación.

En el segundo tiempo Panamá adelantó líneas, pero cuando mejor jugaba, Josué Wood cometió una mano dentro del área; un penalti que cobró Hugo Camberos, Alberto Ruiz atajó, pero en el rebote Camberos remató para marcar el 2-0 al 57'.

El 3-0 llegó al 75' en un tiro de esquina que cabeceó en el área chica Yohan Orozco.

Al 81', Sasso, recién ingresado por Panamá, se fue expulsado por una falta.

México festejó el 4-0 al 88' en un remate de Diego Ramírez tras un tiro de esquina en el que el portero no atinó a despejar.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Ficha técnica:

4. México: Cristo Navarrete; Edwin Soto, Yohan Orozco, Juan Echilvestre, Luis Carmona; Samir Inda (D. Covarrubias, m. 79), Juan Sigala, Henrique Simeone, Hugo Camberos (D. Reyes, m. 65); Luis Gamboa (L. Gómez, m. 79), Francisco Valenzuela (D. Ramírez, m. 79).

Seleccionador: A. Diego.

0. Panamá: Alberto Ruiz; Shayron Stewart (S. Sasso, m. 55), Oliver Campos, Josué Wood, Robben Benítez; Ernesto Gómez, Klissmann de Gracia, Moisés Richards, Raheen Cuello (G. Sasso, m. 79); Carlos Rodríguez, Gerson Gordón.

Seleccionador: M. Stump.