José Fajardo anota doblete y da el triunfo a la Universidad Católica

José Fajardo atraviesa por un gran momento con el gol y lo sigue demostrando. Este miércoles (ayer) anotó un doblete para darle el triunfo a la Universidad Católica por 2-3 ante Vinotinto FC, en partido correspondiente a la Copa Ecuador disputado en la cancha del Arena AFNA.

La Universidad Católica abrió el marcador al minuto 17 con el primer tanto de la “Pantera” Fajardo. Sin embargo, el Vinotinto FC empató rápidamente por intermedio de Carlos Sánchez a los 19'.

Un autogol de Leandro Lucero a los 29' le devolvió la ventaja a la Universidad Católica (1-2), pero Patricio Vargas igualó nuevamente las acciones 2-2 para el conjunto local.

Cuando el partido agonizaba, en el tiempo de reposición (90+5'), Fajardo apareció en el área para mandar el balón al fondo de las redes y sellar el 2-3 definitivo a favor de la Universidad Católica.

Con esta victoria, la Católica avanzó a los cuartos de final de la Copa Ecuador, etapa en la que se enfrentará al ganador de la llave entre Astillero FC y Daquilema.

Con su doblete, Fajardo ratifica su racha goleadora, luego de haber marcado un triplete el pasado fin de semana en la victoria de la Universidad Católica ante Técnico Universitario en la primera división de la liga ecuatoriana por 5-0.

Fajardo lleva cinco goles en los dos últimos partidos con su equipo.