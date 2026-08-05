Nathalee Aranda gana medalla de bronce en salto largo femenino

La colonense Nathalee Aranda conquistó la medalla de bronce en el salto largo femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, al registrar un salto de 6.47 metros.

La medalla de oro fue para Alysbeth Félix, de Puerto Rico, con una distancia de 6.54 metros.

Por su lado, la medalla de plata fue para la atleta local, Evelina Minaya, de República Dominicana, con una distancia de 6.49 metros.

Con el metal obtenido por Aranda, la delegación panameña llega a 15 medallas en total, distribuidas en tres de oro, seis de plata y seis de bronce.

Panamá Sub-21 es goleada ante México

Por otro lado, la selección de fútbol Sub-21 de Panamá fue goleada por México 4-0 en las semifinales de los JCC.

Ahora, Panamá tendrá que disputar la medalla de bronce contra el equipo que resulte perdedor de la llave entre Colombia y Venezuela.