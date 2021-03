Belinda: Cristy Nodal, suegra de la cantante, dice que los extraña

Belinda y el cantante mexicano Christian Nodal, compartieron un momento musical lleno de nostalgia y ternura. Y es que mientras la princesa del pop entonó con gran sentimiento uno de sus grandes éxitos, Luz sin gravedad, su novio la acompañó armoniosamente en el piano.

Versión impresa

A través de su cuenta oficial de Instagram, la madre de Cristy Nodal, compartió un clip de la joven pareja mientras Belinda, captada con un atuendo casual, interpretaba una de sus canciones más famosas y el músico la acompañaba en el instrumento.

“‘Nadie advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos.’ ¡Los extraño!”, escribió la madre del cantante, quien aparentemente grabó el video en uno de los tantos días que vivieron juntos mientras la pareja residía en México.

El video fue retomado por Christian desde su cuenta Instagram, en donde desde las últimas semanas ha compartido toda clase de momentos junto a la cantante, en escenarios cada vez más cotidianos y relajados, se lee en una nota de Infobae.

En tanto, en fechas recientes Nodal dedicó un romántico mensaje a Belinda, luego de que la pareja se hiciera viral por una broma que el cantante sonorense jugó a su novia; lo que le valió una cara de disgusto por parte de ella.

Nodal escribió: “Quiero seguir durmiendo y despertando toda mi vida con ella”, haciendo referencia a la vida que comparten en Barcelona, lugar en el que Belinda está grabando la última producción de Netflix en España, "Bienvenidos al Edén".

Aunque los mensajes de amor son algo frecuente entre Christian Nodal y Belinda, este resulta más especial ya que también dejó una gran lección a sus seguidores. Pues en las respuestas un usuario escribió: “dime que estás enculad* sin decirme que estás enculad*”, lo que interpretamos como enamorado.

Nodal expresó su tristeza al señalar que el romance parece ser cosa del pasado y que no todos lo viven igual: “Me dio risa y al mismo tiempo tristeza por todas las personas que no viven un amor así... el romanticismo de antes fue algo que nunca debió cambiar con el paso del tiempo”.

VEA TAMBIÉN: Premios Óscar: Rechazan las videollamadas y piden asistencia a los nominados

Este tipo de diálogos con sus fanes son comunes con el cantante de "No te contaron mal", pues además de conversar en vivo durante sus emisiones en su canal de Twitch, dedica minutos de su tiempo para responder en Twitter.

Estoy momentos tan solo indican que el amor entre ambos es cada vez más fuerte. Y, no sólo eso, sino que permiten que los seguidores de la pareja sean partícipes de su relación. Como hace unos días, que Belinda pidió opiniones sobre el nuevo look de Christian.

Y es que el pasado miércoles Nodal compartió en Instagram una serie de fotografías en la azotea de una construcción típicamente española; en las cantante posó con un cigarrillo mientras disfrutaba del atardecer.

Sin embargo, lo que llamó la atención de aquella publicación fue el cabello de Nodal. Pues el intérprete de Adiós amor, normalmente lleva la melena mucho más corta de lo que se pudo apreciar en la serie de instantáneas.

VEA TAMBIÉN: Horacio Valdés: Barbero panameño rinde homenaje al cantante, le hizo un retrato usando cabello

“¡¡¡Te ves tan guapo con el pelito largo, amo ese look!!! No sé que opinan chicas, ¿¿¿verdad que se ve muy guapo así con esos chinitos??? Comenten para que se lo deje así y no se lo corte”, escribió Belinda en los comentarios de la publicación.