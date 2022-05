Belinda no está interesada en tener una nueva relación

Tras su ruptura con Christian Nodal, la cantante Belinda ha decidido, por el momento, no emprender una relación.

Desde que terminó su relación con Christian Nodal en febrero pasado, se ha dedicado a su carrera.

Belinda, estrenó "Bienvenidos a Edén", serie de Netflix que protagoniza y que la ha mantenido residiendo en su natal España, desde donde negó tener una nueva pareja pues, inclusive, confesó que se lo prohibió a ella misma.

La artista reveló que no ha encontrado el amor en España, pero no está sola, pues ha hecho muchos amigos que la acompañan y, además, su mascota Cuatro siempre está con ella, dijo a Ventaneando.

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos", dijo.

Añadió: "Traigo a Cuatro, que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”.

Ella por el momento está muy concentrada en su carrera y, debido a la carga de trabajo, no tiene tiempo para pensar en el amor, por lo que prefiere no hablar de posibles o futuras relaciones amorosas.

La ex de Nodal aprovechó para mencionar que a pesar de que actualmente el público la ve feliz y disfrutando de los éxitos que está cosechando, pasó por muy difíciles situaciones y por “mucho dolor”. No obstante, afirmó que ahora se encuentra mejor.

“Han sido momentos complicados, pero ahora les puedo decir que estoy muy bien. Les agradezco que estén pendientes. Que me escuchen feliz, no quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas".

"Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida... puedo decirles que me siento mucho mejor”, señaló.

