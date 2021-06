Belinda y Christian Nodal: Continúan las críticas por su compromiso

Después del compromiso matrimonial entre Belinda y Christian Nodal, el pasado 25 de mayo en España, varias críticas surgieron por esta noticia.

Versión impresa

Los comentarios por la edad del cantante, el dinero que gastó en la propuesta y cuánto tiempo llevan de noviazgo, no se hicieron esperar.

Por esta razón, el cantante en sus primeras declaraciones aclaró por qué decidió dar este gran paso en su relación.

Christian Nodal contestó a la pregunta sobre el momento en que decidió formalizar su relación con la cantante y cómo fue que llegó a comprar un anillo tan costoso para “Beli”, en entrevista con Despierta América,

El artista relató que a los dos meses haber comenzado su relación con Belinda, regresó a Guadalajara para visitar a su familia y no dudó en decirles que ya quería comenzar a organizar su boda, se lee en Infobae.

La reacción de sus papás fue de sorpresa e incredulidad, pues no entendían el porqué de tan precipitada decisión, “ya que les conté todo lo bonito que me estaba pasando, fue como ‘no, pues tienes toda la razón".

El prometido de Belinda compartió que las razones para pedirle matrimonio a la cantante tras nueve meses de noviazgo las tenía muy claras desde el comienzo: “a los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella, porque es la persona más especial para mí, es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe”.

Mientras que en entrevista con El gordo y la flaca, dijo que el ejemplo de sus padres como pareja y el gran amor que siente, lo llevaron a querer darle lo mejor a su ahora prometida, pues no quería esperar más para formalizar su relación.

Compartió que siempre ha sido un gran fan de las alhajas, entonces ya sabía en dónde tenía que buscar para encontrar el anillo perfecto que hiciera sentir a la intérprete como “una reina”.

Con la costosa sortija en manos, comenzó a planear cómo dársela, pero nunca se presentó el momento ideal para hacerlo, hasta que llegó a España. Ahí organizó todo rápidamente, pensando bien en los gustos de Belinda para que la noche fuera la más romántica de sus vidas.

VEA TAMBIÉN: Erika Ender y Alberto Gaitán están felices por la distinción que recibió Rubén Blades

Compartió: “Al final, salió un resultado súper bonito, con mucho amor. Yo estuve llorando como niña, no podía ni hablar cuando le dije que si se quería casar conmigo. Todo el momento fue súper emotivo, ella estaba muy feliz”.

También dijo que desde los 11 años tiene el sueño de poder convertirse en padre a los 24 y lo ha hablado con su pareja, pero comprende que es algo que sólo él quiere; no reveló qué opina su prometida al respecto.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!