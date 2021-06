Erika Ender y Alberto Gaitán están felices por la distinción que recibió Rubén Blades

Rubén Blades sigue recibiendo felicitaciones de parte de algunos artistas panameños tras recibir la distinción de "Persona del Año 2021".

Versión impresa

En esta ocasión fueron sus compatriotas Erika Ender y Alberto Gaitán, quienes mostraron su satisfacción por este reconociento al cantante de "Patria".

A través de sus redes sociales ambos artistas dejaron plasmado lo que significa Rubén Blades para ellos, y el privilegio que tienen de conocer a un gran hombre, dentro y fuera del escenario.

Alberto Gaitán expresó: "Este año sin duda estaremos allí celebrando la vida con uno de los grandes artistas de salsa de toda la vida".

"La admiración como músico como cantante y más que todo como persona @ruben.blades significa muchas cosas para los panameños, pero una de las principales es sí se puede”, añadió.

El productor musical considera al compositor y cantante, Rubén Blades como un maestro.

Contó: "Hace 3 años nos dice en NY muchachos voy a soltar seis álbumes que los tengo ya preparados porque no hay que perder tiempo... y lo hizo hasta con pandemia. @ruben.blades es y será el mejor de los mejores, el 'sensei' como cariñosamente le digo. Bendiciones Rubén...”.

En tanto, la compositora Erika Ender habló de las bondades del compositor y actor. Ella mostró feliz por el premio dado por parte de la Academia Latina de la Grabación.

VEA TAMBIÉN: 'Cruella': ¿Disney ya trabaja en una secuela de esta película?

“Él no solo hace música... hace conciencia... Él no solo derrocha talento, sino versatilidad, justicia e inteligencia. Él usa el arte con un propósito y alza su voz por lo que siente correcto. Él no solo es un ícono y referente... Es una leyenda viva. Panamá, la industria de la música y el mundo entero te celebra @ruben.blades y yo, como colega y compatriota, no puedo estar más feliz por saber que tu legado será reconocido como la #PersonaDelAño2021 por los @latingrammys”, dijo la contautora.

Comentó, además, que estará en el concierto en homenaje a Rubén Blades.

“Merecidísimo reconocimiento. Ahí estaré, primero Dios, para verte, homenajearte, celebrarte y aplaudirte, como tanto lo mereces. Gracias por elevar a Panamá y a los latinos en todo lo que haces”, comentó.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!