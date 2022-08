Ben Affleck cumplió 50 años: Datos curiosos del actor

Este lunes 15 de agosto, llegó a sus 50 años el actor Ben Affleck, actual esposo de la “Diva del Bronx”, con quien contrajo matrimonio solo hace unas semanas. El pasado 16 de julio, la pareja se casó en Las Vegas, Estados Unidos.

Versión impresa

El actor ha estado en el ojo del huracán desde que empezó su carrera profesional. Una de las mayores polémicas por la cual ha generado comentarios a lo largo de su vida, es su adicción por el alcohol que de hecho lo ha llevado hasta clínicas de rehabilitación.

No obstante, aquí le traemos algunos datos del esposo de Jennifer López, que tal vez algunos no sabían o que sería propicio recordar.

- El actor lleva ese nombre en honor a un sobreviviente del Holocausto. Ben Affleck es un diminutivo, su nombre completo es Benjamin Geza Affleck-Boldt. Geza honra a un sobreviviente húngaro del Holocausto que era amigo de la familia.

- Su primera incursión en la actuación fue a los 12 años. Todo fue en el drama educativo de 1984 de PBS, “The Voyage of the Mimi”.

- Su familia era de escasos recursos. El gran salto a la fama, y que les dio un Óscar, de Matt Damon y Ben Affleck, "Good Will Hunting", era un proyecto bastante personal. Resulta que tanto el padre de Affleck como su novia de la universidad sirvieron como conserjes en la afamada universidad, al igual que el personaje de Damon en la película.

- Superhéroe. Aparte de su odiada actuación como Daredevil y su papel como Batman, Ben Affleck interpretó al actor George Reeve, la estrella de la serie de televisión de los años 50 Adventures of Superman, en el drama de 2006 Hollywoodland. Por ello, es el primer actor importante en usar los trajes de Batman y Superman en la pantalla.

- En 2014, Ben fue expulsado del Hard Rock Hotel and Casino por contar las cartas en la mesa de los grandes apostadores.

VEA TAMBIÉN: Intimidad: Fantasías sexuales más comunes

- Ben Affleck habla perfectamente español, pues vivió en México durante un año. Esto gracias a que grabó la serie "The Second Voyage of the Mimi", un programa de educación para niños relacionado con la ciencia. Affleck tenía 13 años cuando vivió en México.

- Ben Affleck y Matt Damon son mejores amigos desde que tenían 8 años, pues eran vecinos y, posteriormente, estudiaron en la misma escuela. Incluso vivieron juntos en Nueva York para seguir su sueño de actuar en Hollywood.

- Su talento de Ben Affleck está detrás de las cámaras, pues su papel como director y guionista ha recibido excelentes críticas, sin embargo, en el ámbito de la actuación, Affleck no ha ganado un premio Óscar en esta categoría.

- Ben Affleck ama jugar póker y es tanta su afición que en el 2004 ganó un torneo en California, lo cual lo hizo acreedor a más de 300 mil dólares de premio. Asimismo, ha participado en la Serie Mundial de Póker.

VEA TAMBIÉN: La Fiscalía de los Ángeles presenta cargos contra A$AP Rocky por un tiroteo

Amores y más

- Ben Affleck comenzó a salir con Gwyneth Paltrow en octubre de 1997 tras haberse conocido durante una cena de trabajo.​ Poco después, ambos trabajaron juntos en Shakespeare in Love (1998) y terminaron su relación en enero de 1999.

- Luego de ello, Affleck comenzó a salir con Jennifer López en julio de 2002 tras protagonizar juntos Gigli (2003).​ También trabajaron en Jersey Girl (2004) y en el videoclip de “Jenny from the Block”. Finalmente se separaron en enero de 2004 en buenos términos.

- Comenzó a salir con la actriz Jennifer Garner en octubre de 2004 tras entablar una buena amistad en los rodajes de Pearl Harbor (2001) y Daredevil (2003). Tienen tres hijos. La separación se formalizó en octubre de 2018.

- Regresó con JLo en año pasado y se casaron este 2022 con la ex de ARod. La boda fue el 16 de julio.

VEA TAMBIÉN: Lucero y Mijares aprovechan su condición de expareja en nuevo espectáculo

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!