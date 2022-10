Ben Affleck, Lil Wayne y otras celebridades vetadas en los casinos

Tener el estatus de celebridad no necesariamente significa que se tiene paso expedito a todas partes, algunos lugares, como los casinos, tienen una lista negra de famosos que están vetados.

Las celebridades invierten gran parte de su fortuna para satisfacer sus gustos personales y dar rienda suelta a sus aficiones como practicar algún deporte, coleccionar objetos de valor o aportar grandes sumas.

Cameron Díaz, Charlie Sheen, Ben Affleck, Tobey Maguire, Matt Damon, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, son algunas de las celebridades que tiene una afición por los juegos de azar, no obstante, algunos de ellos, están en la lista negra de los locales que ofrecen este tipo de entretenimiento.

A continuación, les traemos un recuento de los famosos que están vetados en los casinos.

Ben Affleck

El histrión posee el título del Campeonato Estatal de Póquer de California (2004), ganó $350 mil y en los últimos meses de 2020, se hizo de casi $2 millones en los casinos online.

El “rey del blackjack” tiene la entrada prohibida en el casino Hard Rock de Las Vegas, luego de que, en 2014, fuera descubierto contando las cartas para ganar en blackjack, en una mesa de elevadas apuestas.

Contar cartas, un sistema de registro de cartas altas y bajas que han ido saliendo para calcular el valor de las apuestas siguientes, no es ilegal, pero los establecimientos se reservan el derecho de tomar ciertas medidas, como la expulsión del jugador.

Paris Hilton

En 2015, trascendió que el gusto por los juegos de azar de esta famosa se estaba saliendo de control, tanto que su propia familia le prohibió la entrada a los casinos Hilton, pues despilfarraba pequeñas fortunas.

Hilton optó por ir a establecimientos donde su familia no la pudiese controlar, pero las cosas no salieron bien. Encore, cadena de casinos en Las Vegas, vetó a la heredera después de un incidente presuntamente relacionado con drogas.

Respecto, a la prohibición en los casinos de la familia, se desconoce si ya fue suspendida, puesto que Hilton ha encarrilado su vida.

Lil Wayne

El rapero no puede entrar Wynn Casino en Las Vegas, pero las razones sobre el veto no están del todo claras y hay mucha especulación en torno a esta controversia.

La noticia sobre la prohibición se hizo pública en 2010, poco después de salir en libertad, presuntamente el establecimiento no quería problemas debido a los conflictos legales de Wayne.

Allen Iverson

El exjugador de baloncesto fue vetado en por los menos dos casinos de Detroit y Atlantic Atlantic City por su reputación de mal perdedor, insultaba a otros jugadores y lanzaba fichas a los repartidores de las mesas, e incluso presuntamente se negó a devolver un premio que un casino le dio por error.

Dana White

El presidente de la UFC es un intrépido jugador de blackjack y ha ganado sumas considerables, en una noche se hizo de $7 millones en el Palms Casino, en La Vegas, motivo por el cual los propietarios le pidieron que no regresara más.

Oficialmente White no está prohibido en los casinos, simplemente le piden que no juegue o le establecen un límite por apuesta, el cual termina siendo muy bajo para él, puesto que está acostumbrado a poner grandes sumas en juego.

“El Palms me ha echado de allí dos veces, el espejismo. El Wynn no me deja jugar. Los únicos lugares que me dejan jugar en la ciudad son el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian. Todos esos muchachos juegan realmente en grande”, comentó White.