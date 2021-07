Beneficios de los productos para la gestión menstrual autosostenibles

Poco a poco la utilización de productos autosostenibles para la menstruación ha ido en aumento.

La menstruación autosostenible o ecológica no es un concepto nuevo, más bien ha sido muy poco valorado, sin embargo, en los últimos años esto ha ido cambiando, con docencia cada vez más mujeres se sienten cómodas y seguras con su uso.

El concepto menstruación autosostenible o ecológica describe los productos ecológicos para la gestión menstrual con un doble propósito, cuidar la salud íntima y el planeta.

Dentro de las opciones ecológicas están: La copa menstrual, con una durabilidad de hasta 10 años; toallas y protectores diarios, 3 años; disco menstrual, 3 años y pantis menstruales, 2 años.

La ginecóloga y obstetra Naty Cifuentes (@soymejormujer) explica que usar un producto autosostenible o ecológico para la gestión menstrual ofrece múltiples bondades.

En una de sus habituales publicaciones informa que estos productos no provocan irritaciones ni alergias, son económicos, se compran una vez y se olvidan de tener que comprar otro por años y ayudas al medio ambiente, los productos no son desechables y no tiene plástico en su composición.

Otro beneficio en el que hace hincapié es que las mujeres al usar estas opciones ecológicas se familiarizan con su sangrado menstrual, se gana conocimiento sobre el cuerpo y perciben que el flujo menstrual no tiene olor y que la cantidad no es tanto como piensas.

Cifuentes indica que es muy neutra y respetuosa con las decisiones de cada mujer, no obstante, la satisface saber que los productos autosostenibles o ecológicos se ganen su tan merecido espacio.

Estadísticas

Según Plastic Oceans se estima que anualmente se utilizan más de 45 mil millones de productos menstruales y la mayoría contiene plástico en su composición. Un estudio realizado por Natracare arrojó que un paquete de toallas sanitarias contiene aproximadamente cinco bolsas de plástico.

Un artículo de la fundación indica que "el Comité de Medio Ambiente de la Asamblea de Londres estima que la menstruante promedio podría crear más de 180.000 Kilogramos de desechos de productos menstruales durante su vida".

