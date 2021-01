Los beneficios del yoga prenatal

El yoga prenatal es un estilo de yoga que ofrece múltiples beneficios a las mujeres embarazadas, entre ellos, mantenerla saludable durante el estado de gravidez y prepararla para el momento del parto.

Desde el punto de vista físico, las posturas corporales están pensadas para el cuerpo de una mujer embarazada.

Pero, sabe usted cuál es la razón por la que algunas embarazadas hacen yoga prenatal. En un conversatorio de Pigeon Panamá, Halima Cuadra, instructora de yoga y health coach, manifestó que varias acuden a las clases de yoga prenatal motivadas por una cosa y terminan quedándose por otra.

La mayoría acude a las clases de yoga, porque padecen mucho dolor de espalda, especialmente en la espalda baja, y no encuentran alivio. Pero, al final terminan quedándose por la relajación, la respiración y porque comparten con otras mujeres que están en su mismo estado.

El dolor de espalda es normal durante el embarazo, porque se produce un cambio en la estructura del cuerpo, la distribución del peso se distribuye de otra manera y la espalda empieza a tomar "posturas raras" en el momento, explicó Cuadra.

Generalmente durante el embarazo además del dolor en la espalda baja se puede presentar la hinchazón en los pies, cansancio y dificultad para respirar a medida que va creciendo el vientre, advierte un artículo del sitio Súper Mamás.

En este sentido, en yoga prenatal se hacen movimientos y posturas para aliviar estas molestias.

¿Quiénes pueden practicar yoga prenatal? Cuadra detalló que este estilo de yoga se puede hacer desde el inicio del embarazo porque no es de alto impacto, sin embargo, reconoció que durante los tres primeros meses de embarazo hay un porcentaje alto de pérdidas, por esta razón, recomienda iniciar las clases a partir de las 12 semanas.

Las clases de Cuadra están enfocadas en el fortalecimiento de las caderas, glúteos y piernas. Y evita las posturas que implique inversiones totales, contracciones abdominales, torsiones cerradas o estiramientos hacia la barriga. Comentó que no las incluye en su clase no porque representen algún riesgo sino porque no representan un beneficio para prenatal.

Guerrero, posición del niño y el perro que mira hacia abajo son algunas de las asanas que se hacen en yoga prenatal.

Para practicar yoga prenatal no se requiere de mucho equipo, solo se necesita un mat de yoga y un bloque de yoga, sino tiene puede usar una toalla playera y libros.

Por último, antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios o actividad física durante el embarazo debe consultar a su médico, aconseja el sitio Bebés y Más en un artículo.

