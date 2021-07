Bill Gates comenta que 'A Promised Land', de Barack Obama, es un libro refrescante y honesto

El magnate estadounidense y cofundador de Microsoft, Bill Gates confesó que es un admirador de las memorias presidenciales, sin embargo, acota que tienden a seguir el mismo guion.

Expresa que por lo general el autor promociona las cosas que salieron bien o repite los puntos de conversación que ha escuchado antes.

En su sitio Gates Notes, el cofundador de Microsoft, indica que los mejores escritos sobre presidentes a menudo los hace un tercero, "The Bully Pulpit" y "Presidents Of War", son los mejores que ha leído.

"Tienes que ser una persona bastante consciente de sí mismo para escribir una autobiografía sincera, algo por lo que los políticos no son exactamente conocidos", dijo Gates.

Sin embargo, al parecer hay una excepción, el expresidente Barack Obama, quien según Gates no es como la mayoría de los políticos.

Recientemente, Gates compartió una lista de lecturas recomendadas, en ella incluyó "Una tierra prometida" de Barack Obama.

De acuerdo a Gates, "Una tierra prometida" es un libro "refrescante", donde Obama no está tratando de venderse ni afirmar que no cometió errores. "Es una lectura excelente, no importa cuál sea su política", dijo.'



El escrito cubre la vida de Obama hasta la operación que mató a Osama Bin Laden en 2011.

Gates encontró varias partes interesantes sobre la carrera temprana del expresidente y considera que hizo un excelente trabajo al describir lo desafiante que fue la política, sobre todo cuando estaba iniciando.

"Ojalá más políticos pudieran escribir como Obama. 'A Promised Land' casi se lee como una novela porque es muy bueno conectando cada evento individual en una gran narrativa", manifestó Gates.

"Una tierra prometida" es el primero de dos volúmenes previstos, cubre algunos de los mayores logros de Obama, el paquete de estímulos de 2009, y la Ley del Ciudadano de Salud a Bajo Precio, ambos proyectos se convirtieron en ley, pero en el escrito el expresidente hace sus evaluaciones honestas.

