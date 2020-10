Billboard Music Awards 2020: Ganadores de este año

El miércoles se llevó a cabo una nueva ceremonia de entrega de los Billboard Music Awards, en reconocimiento a los artistas que encabezaron las listas de popularidad entre el 23 de marzo del 2019 y el 14 de marzo del 2020.

El escenario elegido para el evento virtual fue el Teatro Dolby de Los Ángeles, y la conductora, por tercer año consecutivo, fue Kelly Clarkson.

Post Malone fue el gran protagonista de la noche al quedarse con nueve estatuillas, entre las que se destacan la que reconoce al “mejor artista masculino” y al “mejor artista del año”, la categoría más importante.

La otra figura destacada de la jornada fue Billie Eilish: la eligieron “mejor artista femenina” y su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, fue elegido como el mejor del año.

Asimismo, Lil Nas X fue premiado por ser el “artista top hot 100”, y el tema que interpretó junto a Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”, se consagró en la categoría “canción top hot 100”.

Por supuesto, la ceremonia de entrega contó con los shows de destacadas figuras y bandas, entre las que se destacaron: Alicia Keys, Bad Bunny, Brandy feat. Ty Dolla Sign, BTS, Demi Lovato, Doja Cat, En Vogue, Garth Brooks, John Legend, Kelly Clarkson, Pentatonix & Sheila E., Kane Brown, Swae Lee & Khalid, Luke Combs, Post Malone feat. Tyla Yahweh, Saint Jhn y Sia.

Los Billboard Music Awards premian a los artistas más populares de la música actual según su desempeño en los Billboard Charts. Los nominados se determinan de acuerdo a las preferencias de audiencia, las ventas y canciones digitales, radio, streaming, giras y reconocimiento social.

A continuación, la lista de ganadores de las principales categorías de los Billboard Music Awards 2020.

Mejor Artista

Post Malone

Mejor Álbum (Top 200 Billboard)

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)

Mejor Artista Femenina

Billie Eilish

Mejor Artista Masculino

Post Malone

Canción Top Hot 100

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Premio Billboard al Mejor Logro

Harry Styles

Artista Top Billboard 200

Billie Eilish

Artista Top Hot 100

Lil Nas X

Mejor artista con ventas de canciones principales

Lizzo

Mejor Artista en Redes Sociales

BTS

Mejor Artista R&B

Khalid

Mejor Artista R&B Masculino

Khalid

Mejor Artista Latino

Bad Bunny

Mejor Artista Cristiano

Lauren Daigle