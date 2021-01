Billie Eilish perdió 100 mil seguidores por mostrar unas imágenes en Instagram

La cantante Billie Eilish participó en un reto viral que consistía en publicar una foto en redes sociales, por ello, un fan le pidió publicar una imagen de la cual ella estuviera orgullosa y otro quiso que mostrara la pantalla de bloqueo de su teléfono.

Versión impresa

La artista, de 19 años, respondió y en sus historias de Instagram compartió la foto de una página de su cuaderno en la que había un dibujo de unos senos femeninos y había algunas figuras que parecían ser serpientes.

También mostró la pantalla de su teléfono la cual es una imagen de dos chicas desnudas abrazándose, se lee en una nota de Telemundo.

Junto a la foto de los dibujos la cantante escribió, "Estos probablemente. Ja, ja, ja, yo amo los senos".

Como se puede ver en su mensaje, Eilish pensó que su publicación era divertida, sin embargo, a algunos de sus fanes no les resultó igual de gracioso y dejaron de seguir a la ganadora de diez premios Grammy.

Eso al parecer ofendió a algunos de sus seguidores, que dejaron de seguirla en masa, se lee en www.20minutos.es

Un usuario se hizo eco de la bajada seguidores: 100,000 en apenas unas horas. No obstante, Billie Eilish publicó la captura de ese usuario, haciendo notar el bajón, y escribió "LMFAOOO todos los bebés smh".

"Lfao es un un acrónimo de "Laughing My Fucking Ass Off" que se podría traducir como "partirse el culo de risa". 'Smh' significa shaking my head, o lo que es lo mismo, sacudir la cabeza con desaprobación.

VEA TAMBIÉN: J Balvin: Su mamá se recupera luego de una cirugía en su cabeza

Pero alguien que despierta pasiones, para bien o para mal, tendrá siempre seguidores y las aguas volvieron a su cauce al poco, pues en menos de 24 horas la cantante tenía de nuevo 73 millones de seguidores.

La cantante siempre se ha caracterizado por ser ella misma, al margen de las opiniones y siempre se ha mostrado muy crítica con quienes, por ejemplo, hacen comentarios sobre su cuerpo o su forma de vestir.