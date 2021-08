'BK' está en medio de un escándalo por colaborar con 'Yemil'

Nuevamente Yerik Yemil Navarro Mosquera, conocido como Yemil, es tendencia, lo intentan cancelar y en el camino le llueven las críticas al productor “BK”.

Johnny López, conocido como “BK”, compartió una fotografía con Yemil en un estudio de grabación, lo cual sería un adelanto de algún tema que están trabajando juntos.

Para algunos no fue de su agrado que el productor colabore con Yemil, quien ha estado envuelto en problemas con la ley por violencia de género, en uno de los casos logró un acuerdo de pena y tiene otro pendiente.

Por esta razón no ven con buenos ojos que el productor colabore con el cantante. “No me gustó esa unión”, “¿Por qué siguen apoyando a alguien que maltrata a las mujeres?”, “Por la plata baila el mono al parecer, no importa si va en contra de tus ideales y ética”, son algunos de los comentarios.

Zico Alberto Garibaldi Roberts, conocido como Kafu Banton, e Italian Somali también están envueltos en la polémica, pues colaborarán musicalmente con el “Maleante caro”.

El producto musical, K4G salió en defensa de su colega y comentó que la vida personal no tiene nada que ver con la artística y algunos opinan igual.

“¿Qué tiene que ver BK con los problemas de Yemil?”, “Trabajo es trabajo, brother dale con todo”, “La gente criticando a BK por estar con Yemil, el man está generando porque es su trabajo y ustedes criticando”, son algunas reacciones.

Desde que se libró de pasar una temporada en prisión, Yemil ha estado haciendo algunos movimientos por retomar su carrera musical.

En el camino Yemil no ha estado exento de escándalos, varios de ellos relacionados con supuestas amigas y Tatiana Vélez.

El más reciente escándalo apunta a que Vélez y el cantante habían retomado su relación.

