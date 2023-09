Blades sobre el reguetón: 'Algunos no hablan ni afinado'

Rubén Blades opinó recientemente, en un encuentro con motivo a su próxima presentación en el Estadio Nacional en Costa Rica, sobre el reguetón y las letras explícitas que actualmente están de moda.

“El poeta de la salsa”, como se le conoce también al cantautor, es muy respetuoso con respecto a la libertad artística, sin embargo, tiene un discernimiento personal en la elección de la música que escucha.

“Yo soy muy cuidadoso con eso de la censura, mi censura es: si no me gusta, no lo oigo”, declaró Blades en su encuentro con la prensa tica este jueves.

Respecto a las letras explícitas y las connotaciones sexuales de algunas canciones de reguetón, el músico con más de 45 años de experiencia comentó:

“Las nociones morales van cambiando, en los años 20 a nadie se le ocurría ver a una mujer en bikini en la playa, era absurdo, entonces personalmente a mí me parece peligroso, eso que usted se refiere (canciones de reggaetón con letras explícitas de actos sexuales), canciones que de manera irrestricta y sin ningún tipo de condicionamiento sugieren como apropiadas, conductas que van a causar problemas, no solo a una mujer o a un muchacho, sino a una sociedad. Así que yo creo que cada generación va a crear su respuesta, aunque no sea la mejor”.

Mientras reflexionaba, Blades comentó que la descomposición social es la causa subyacente de la existencia de estas letras, por lo tanto, todos somos responsables ya sea por omisión o acción.

El cantautor panameño no solo se refirió a las letras, sino también al estilo, sobre ello, dijo: “Ellos no pueden mantener una melodía, por eso lo que hacen es hablar y algunos ni saben hablar y ponen el aparatito aquel y hablan como un robot, porque algunos no hablan ni afinado”.

Pero a juicio de Blades hay algunas unidades que están haciendo las cosas bien y mencionó a Residente.

“René es una persona instruida, tiene un título de diseñador gráfico, por eso hace videos y no me extrañaría que termine dirigiendo películas y actuando. Él evolucionó en su música y está en un nivel en el que pocos de su género lo están”, finalizó el panameño.

Blades se presentará este 9 de septiembre, en Costa Rica, como parte de su gira “Salswing Tour”.

