Brad Pitt se reunió con Angelina Jolie para resolver la disputa por la custodia de sus hijos

El actor Brad Pitt ha hecho su último esfuerzo para llegar a un acuerdo con su exesposa, Angelina Jolie, por la custodia de sus seis hijos.

Según publicó el diario The Sun, Brad Pitt se reunió cara a cara con la actriz.

El actor fue a la residencia de Angelina, para resolver los problemas de su batalla judicial.

La pareja se ha peleado desde su divorcio en el 2016, y en este momento están atravesando por uno los momentos más amargos de sus vidas.

Su ruptura se calentó cuando Brad y Angelina pidieron a los testigos que fueran interrogados ante un juez privado durante el juicio de su caso, y no ha parado la disputa.

La estrella de "Once upon a Time in Hollywood" fue captado visitando a Angelina Jolie, en su residencia en Los Ángeles, donde vive con sus seis hijos.

Esto se da días después de que surgieron noticias de que el ganador del Oscar se separó de la modelo alemana casada, Nicole Poturalski, de 27 años, luego de una aventura de tres meses.'



Angelina Jolie y Brad Pitt se divorciaron en el 2016, desde entonces entraron en un conflicto por la custodia de sus seis hijos, los cuales viven con la actriz en Los Ángeles.

La publicación, citando una fuente, reveló: “Brad condujo hasta la finca por la tarde y se quedó alrededor de una hora y media y luego se alejó rápidamente por una salida privada que normalmente no se usa. Claramente estaba haciendo todo lo posible para evitar ser visto “.

La fuente añadió: “Todavía está desesperado de que toda la fealdad termine, y está dispuesto a hablar de todo frente a frente con Angelina”.