Brenda Smith Lezama fue llamada a ensayar el Top 16 y Top 10 de Miss Universo

Solo faltan unos minutos para que se lleve a cabo la gala final de Miss Universo en Israel, y hoy nuestra representante panameña, Brenda Smith Lezama fue llamada al ensayo Top 16 y Top 10 de Miss Universo.

Aunque el director de la organización Señorita Panamá, César Anel Rodríguez, no quiso que la miss tenga distracciones con el celular, sí nos contó un poco de cómo fueron las horas antes de la final.

Rodríguez confesó que Brenda Smith Lezama participó en estos ensayos, pero dejó claro que eso no garantiza una clasificación.

"Hablé con Brenda durante todo el ensayo; ella fue llamada a ensayar Top 16 y Top 10, al ensayo general, eso no indica que ella va a clasificar, son chicas aleatorias, generalmente 6 o 7 o 5 pasan de verdad, pero nosotros no sabemos si ella pasó, solo que ensayó", aseguró.

También destacó que estuvieron hablando de los detallitos finales, como por ejemplo se le hicieron unos detallitos al vestido.

La miss le consultó si le agregaba algo más al vestido, así que hubo cambios de accesorios. "Cambiamos accesorios... ella está muy tranquila, lo hizo muy bien en el ensayo... yo te voy a decir la verdad, indistintamente de belleza, indistintamente de oratoria, te estoy hablando de desarrollo escénico en el ensayo, en traje de baño, y cuando la llamó Steve Harvey, etc... no es, te lo digo objetivamente, no es porque sea mi candidata, pero del grupo de las 16 y por la forma en que ella camina, probablemente porque era muy distinta al grupo de las otras chicas que estaban ahí, era la que más resaltaba en el ensayo, y repito esto no es una muestra de que ella clasificó o no, porque la lista nosotros no la tenemos, no tenemos acceso a eso".

El director mencionó que él sigue muy tranquilo, sin ninguna expectativa de que ella pasese quede.

Este podría ser el look de la gala final

Durante todo el proceso de preparación, César Anel Rodríguez aseguró que le dio sus recomendaciones a la miss, pero al final siempre dependerá de lo que decida la candidata.

Él recomendó que en su maquillaje no lleve labial "nude" para que no se viera plana, pero también depende de los estilista.

Pidió que saliera con cola, "porque el rostro de ella se ve más despejado; sentimos que en el ensayo se vio muy bien con cola o con el cabello recogido en traje de noche; yo preferiría que saliera con cola en las dos, esas fueron mis recomendaciones, vamos a ver si al final lo hacen... el cabello suelto en la preliminar estuvo bien, pero hoy cuando se probó en cámaras el cabello recogido se veía mucho más estilizada, se le veía el cuello mucho más largo, se le veían los rasgos más estilizados, ella se veía más larga en escena, entonces yo pienso que es lo que va a terminar siendo, al final yo hago la recomendación, pero sí tengo que dejar que la miss se ponga cómoda, no impongo nada... ella decidirá antes de salir cómo lo va a hacer... se veía fabulosa en el escenario", dijo.

