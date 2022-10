Britney Spears generó pena y preocupación tras sus recientes fotos desnuda

¡Britney Spears se ha despojado completamente de su ropa! Hace escasas 24 horas la princesa del pop publicó algunas fotografías donde está desnuda y únicamente cubre parte de sus senos y genitales con las manos o pequeños emojis de corazón.

No es la primera vez que Spears comparte fotografías de esta naturaleza, sin embargo, esta vez ha ido más allá, con anterioridad solo compartió imágenes en topless y la frecuencia con lo que lo hacía generó preocupación en sus seguidores.

Las recientes instantáneas, tomadas en una playa, no han pasado desapercibidas, tiene más de un millón de likes y más de 50 mil comentarios, han sido motivo de pena y calificadas como “degradantes”.

“Esto no está bien para tus hijos”, “Cariño, no tienes que posar o publicar así”, “No soy alguien para juzgar, pero al mismo tiempo, si mi madre estuviera aquí publicando las mismas fotos, necesitaría una terapia extrema”, “Amo a Britney, pero estoy tan cansada de ver su cuerpo desnudo... haz algo original ahora” y “¡Es por eso que tus muchachos no quieren tener nada que ver contigo!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Muchos de los simpatizantes de la cantante la alientan para que cambie de actitud por sus hijos, Jayden James Federline y Sean Preston, quienes no sienten “odio” por ella, no obstante, tomará mucho tiempo y esfuerzo reestablecer la relación madre e hijos.

En 2021, Spears reveló que posar sin ropa la hace sentirse más segura, ya que por varios años mantuvo muchas inseguridades sobre su cuerpo, excusa que, de acuerdo a sus fanáticos, no justifica la forma en la que ha estado actuando.

“Apuesto a que te estás preguntando por qué expondría mi cuerpo ahora... bueno, es porque nací en este mundo desnudo y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera... desnuda... como la forma en que nací y para mí (...) Soy una mujer... una hermosa... mujer sensible que necesita mirarme en mi forma más pura”, comentó entonces.

Otras hipótesis sobre la razón por la cual la estrella ha estado actuando erráticamente es que su salud mental está comprometida y sus constantes publicaciones son un grito de auxilio.

Hace muy poco reconoció que tiene problemas para superar todo lo que ha sucedido en su vida y mencionó que necesitará algún tipo de milagro para sus emociones. “No hay manera para arreglarme a mí, mis emociones y mi sensibilidad... terapia, todo eso”, escribió.

Asimismo, añadió que llora todas las noches hasta dormirse, es insegura como el infierno y en la vida real ni siquiera sabe quién es.

