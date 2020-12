Calendarios de adviento ya tienen varias versiones, entre ellas la de belleza

Los calendarios de adviento son una de las tradiciones navideñas más esperadas. En un inicio fue un juego para los niños que consistía en ir descubriendo una sorpresa cada día como preámbulo a la Navidad, que podía ser un dulce, una galleta o hasta un cuento, sin embargo, han evolucionado.

La tradición que se remonta al siglo XIX proviene de una costumbre alemana, las familias pintaban en las puertas o paredes de las casas con una tiza líneas para que los niños borraran una cada día hasta la llegada de la Navidad, a partir de entonces, se extendió a otros países, detalla una nota de la ABC.

Aprovechando el entusiasmo de los pequeños y adultos por continuar con esta tradición las firmas de juguetes, alimentos, maquillaje han adoptado por hacer sus propias versiones de calendarios de adviento con sus productos y así tener un mejor acercamiento con el consumidor.

No obstante, en esta oportunidad hablaremos sobre algunas opciones de calendarios para las amantes de los productos de belleza y cuidado personal. Cada vez, más marcas apuestan por preciosas y completas propuestas para la época.

Algunas opciones son de 12 días y otras de 24, como los tradicionales, incluyen los mejores productos dependiendo de la marca que seleccionen, hay de todo tipo, para el cuidado de la piel, el cabello, fragancias, jabones y maquillaje.

Pero, cómo elegir el calendario de adviento indicado. La makeup artist y creadora de contenido de belleza, Julia Kurbag (@jmkmakeup) comenta, vía e-mail, ciertas cosas a considerar antes de escoger un calendario.

Señala que se debe comparar el costo versus la cantidad de productos que tiene el calendario, para saber si realmente vale la pena. También sugiere analizar qué tipo de productos son y si podrán darle uso, de esta manera aprovecharán al máximo.



Actualmente hay muchas opciones. Hay de juguetes, alimentos y productos de belleza.

"Considero que un calendario de adviento es una manera divertida de probar diferentes productos, variados y a la vez ir contando los días para la tan esperada Navidad", dice Kurbag.

Además, advierte que es realmente emocionante abrir cada día una nueva puertita y encontrar una sorpresa. "No te miento, requiere de fuerza de voluntad para no abrirlo todo de una vez. Pero la espera vale muchísimo la pena, me encanta".

Recomendaciones

En el mercado hay un sinfín de opciones, hay marcas económicas y deluxe, y sobre todo para todas las necesidades.

Una opción económica, según Kurbang, podría ser el calendario de adviento de la marca Essence o el de ELF. En cuanto a las recomendaciones deluxe, sugiere The Rituals, The Body Shop y Loccitane.