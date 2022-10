Camerata Panamá, entre los invitados de la segunda edición del 'Festival de Grupos de Cámara'

La orquesta de cámara Camerata Panamá, presidida por el maestro Víctor Mata, fue seleccionada para formar parte del programa de la segunda edición del “Festival de Grupos de Cámara”.

La segunda edición del festival se desarrollará en el marco de la “Fiesta de las Artes” que incluye más de 100 eventos artísticos que se llevarán a cabo en la ciudad durante todo octubre.

Además, del evento musical, la fiesta incluye el “Encuentro Nacional de Literatura” y el “Festival de Artes Visuales”, las actividades de este último se inauguraron este lunes.

La inauguración del “Festival de Grupos de Cámara”, evento organizado por el Ministerio de Cultura, tendrá lugar el 14 de octubre, en el Teatro Anita Villalaz, a las 7:00 p.m, con acceso libre.

La Camerata Panamá tendrá dos intervenciones durante el festival, en la inauguración, actuará el “Cuarteto Panamá”, y el 20 de octubre, en el Teatro Balboa, a las 7:00 p.m., con acceso gratuito.

Programación de las actividades

El “Festival de Grupos de Cámara” se desarrollará hasta el 23 de octubre, y todos los días se se estará realizando una variedad de actividades.

15 de octubre

Taller en el colegio Bilingüe Cerro Viento (9:00 a.m.), concierto didáctico en el colegio Moisés Castillo (10:00 a.m.), taller en el colegio Gabriela Mistral (10:00 a.m.) y concierto en la Biblioteca Nacional (6:30 p.m.).

16 de octubre

Presentación del Cuarteto Cerrud en la galería Juan Manuel Cedeño (6:00 p.m.).

VEA TAMBIÉN: Jada Pinkett escribirá un libro sobre su 'complicado matrimonio' con Will Smith

17 de octubre

Taller y concierto de Hands Song en la sala F112, Facultad de Bellas Artes, en la Universidad de Panamá (2:00 p.m.).

18 de octubre

Taller de piano en el bachillerato de Artes Diversificados – Ancón (1:00 p.m.) y taller instrumentos de cuerda colegio Bilingüe Cerro Viento (1:00 p.m.).

20 de octubre

Taller instrumentos de cuerda en el Movimiento Nueva Generación (2:00 p.m.), taller en la Escuela Juvenil de Música (4:00 p.m.) y concierto de Camerata Panamá en el Teatro Balboa (7:00 p.m.).

21 de octubre

Taller de trabajo colaborativo musical en el bachillerato de Artes Diversificadas – Corozal (1:00 p.m.).

VEA TAMBIÉN: 'Pioneras de la ciencia en Panamá', título sobre la vida y obra de 24 panameñas precursoras de la ciencia

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!