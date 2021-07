Camila Cabello fue la maestra de español de Shawn Mendes

Shawn Mendes estrenó la canción "KESI (Remix)" el cual es una colaboración con Camilo.

Versión impresa

Para lograr interpretar el tema en español, tuvo a la mejor maestra, pues aseguró que quien lo ayudó a mejorar su pronunciación fue su pareja, Camila Cabello.

El artista canadiense de 22 años, dio una entrevista a Zane Lowe en "Apple Music 1" en donde habló de todo el apoyo que recibió de Camila, con quien acaba de celebrar su aniversario.

"Para ser justos, no todo el mundo tiene una novia mexicana cubana que se sienta en el estudio con ellos asegurándose de que están diciendo cada palabra a la perfección", dijo.

Además, contó que Camila le exigió que fuera perfeccionista, "Ella estaba como, 'Si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. No puedes estar diciendo estas palabras mal'. Y yo estaba como, 'Está bien", se lee en La Botana.

En el tema "KESI (Remix)", Mendes canta un verso en español.

El cantante canadiense también confesó que le costó bastante trabajo pronunciar todas las palabras de forma exacta, se lee en Telemundo.

A él le tomó horas pronunciar las palabras correctas. "No podía estropear eso. Iba a arruinar nuestra relación. Recuerdo que había una palabra y yo estaba como, 'Creo que está bien'. Y ella dice, 'No está bien'. Y yo dije, 'Está bien, no está bien. Te creo'".

VEA TAMBIÉN: Los Globos de Oro prohíben a sus votantes aceptar regalos para mejorar la imagen

Anteriormente Camila Cabello ya había dicho a sus fanes que, durante el confinamiento causado por la pandemia, había dedicado algo de tiempo para que su pareja conociera más el idioma español.

Shawn me está enseñando esto y yo le estoy enseñando español", escribió la cantante junto a una selfie en la que muestra que está recibiendo lecciones de guitarra de parte de su pareja.

Durante la entrevista, Shawn también reveló que le gustaba la música de la cultura latina, como la música tropical que interpreta Camilo, "me recordó mucho por qué me enamoré de la música, en primer lugar, escribiendo música. Y en un idioma completamente diferente, estaba obteniendo un sentimiento muy profundo".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!