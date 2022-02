Cáncer de pulmón, letal y frecuente: No solo afecta a los fumadores

En 2022, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, este viernes 4 de febrero y en esta ocasión con el lema "Cerrar la brecha de atención".

Versión impresa

La lista de tipos de cáncer es larga, no obstante, entre los más frecuentes están el de mama y el de pulmón. Tomando en cuenta este dato, hoy le traemos algunos aspectos sobre el cáncer de pulmón que debe tener presente.

La doctora Yendry Rojas, gerente médica de cáncer de pulmón de Roche Centroamérica y Caribe, reitera que este cáncer es el segundo más frecuente en el mundo.

La investigación en #cáncer es clave para tener herramientas que nos permitan abordar la carga y mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.



¡Tratemos el cáncer como un problema de salud importante!#WorldCancerDay

https://t.co/rc0kyzzcik pic.twitter.com/I5E5Hk0yve— Frente Unido por el Cáncer de Pulmón (@FrentePulmonMx) February 3, 2022

"Estamos hablando que 2.1 millones de personas a nivel mundial van a desarrollar este cáncer y no creemos que sea frecuente...", reitera la especialista, vía Zoom.

Rojas ofrece detalles que las personas no deben ignorar sobre este tipo de cáncer:'



"La cantidad de pacientes que muere al año es de 1.8 millones de personas, si hacemos la matemáticas de forma rápida estamos hablando que al menos fallecen tres personas por minuto a causa de cáncer de pulmón, esta es una cifra alarmante y altamente letal. Hay que recurrir de forma temprana para un diagnostico", según Yendry Rojas, gerente médica de Cáncer de pulmón de Roche Centroamérica y Caribe.

- Hay que quitarse el estigma de que este cáncer es sinónimo de pacientes fumadores, porque hay otros factores que también pueden estar relacionados con su desarrollo.

- Este cáncer si se puede curar, si hay un diagnóstico de forma temprana, pues son aquellos pacientes a los que se les puede ofrecer opciones curativas como cirugías u otro tipo de tratamiento. Es potencialmente curable.

- No todos los pacientes de cáncer de pulmón son iguales, no se puede pensar que si un tío u otro conocido tiene cáncer, va hacer igual en todos. Depende si lo diagnosticó temprano, va a depender de si tiene o no una mutación que le permita tratar el cáncer de manera diferente.

VEA TAMBIÉN: Secretos de la gastronomía ngäbe

- Es el segundo más frecuente, pero el primer en cuanto a muertes anuales.

La cantidad de pacientes que muere al año es de 1.8 millones de personas, "si hacemos la matemáticas de forma rápida estamos hablando que al menos fallecen tres personas por minuto a causa de este cáncer, esta es una cifra alarmante y altamente letal".

- No afecta solo a personas mayores, pues pacientes jóvenes con tos frecuente y crónica, pérdida de peso, presión en el pecho pueden ser pacientes con este cáncer, hayan fumado o no, tengan o antecedentes de la enfermedad. Los pacientes con síntomas respiratorios deben ir a consulta.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!