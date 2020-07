Cantante Karina no acepta que Bad Bunny sea el mejor compositor del año

En una entrevista para el programa la “El Gordo y La Flaca”, la cantante y actriz venezolana Karina manifestó su descontento con la Sociedad de Compositores (ASCAP) por escoger a Bad Bunny como el mejor compositor del año.

La cantante de 51 años aclaró que su molestia, incomodidad, sorpresa y decepción no es contra el género.

“Es que en un solo saco tengan la osadía, una institución como ASCAP de meter a Armando Manzanero y a este sujeto, como Bad Bunny bajo un título de compositor”, detalló.

“No mi gente, no es así. No cualquiera que escribe cualquier cosa, sobre todo las cosas que se escriben en algunas canciones del reguetón pueden compararse con un compositor como Manzanero, Juan Luis Guerra, como Perales, como un sinfín. No podemos meter en un mismo saco una cosa y la otra", prosiguió Karina.

La intérprete de "Se cómo duele" y "A quién" explicó que cuando se incluyen palabras obscenas en una oración, eso esta fuera totalmente del radar de cualquier compositor que se respete y que sea un compositor de verdad.

"Mi crítica es más para la gente que le dio el premio que para él. Él puede hacer lo que quiera, el arte es libre y la música hoy por hoy es más libre que nunca. Y está bien, hay un lugar también para eso", agregó Karina.

Durante la entrevista la cantante enfatizó que no acepta que hayan premiado a Bad Bunny y que la premiación debería llamarse el “mejor descompositor”.

La cantante ya se había pronunciado días atrás por la premiación e instó a sus colegas a manifestarse si estaban en contra de esta.

El cantante y compositor Aleks Syntek también ha manifestado su inconformidad por la premiación.

Premiación

El pasado 9 de julio, la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) otorgó a Bad Bunny el premio a mejor compositor del año, lo cual generó descontento no solo en la industria musical, sino que la polémica también desató una lluvia de comentarios en las redes sociales.

Los internautas se quejaron de la premiación ya que las canciones del artista no son las composiciones más elaboradas que digamos. Por ello, los usuarios de Twitter citaban extractos de las composiciones de Bad Bunny en la red como protesta.

No se la pierdan, parte de la letra de una de las canciones de Bad Bunny ganador del galardón COMPOSITOR DEL AÑO.... El mundo está en franca decadencia, el talento, el arte, los méritos, la belleza, la descendencia y demás valores los están desapareciendo debemos rescatarlos pic.twitter.com/iWc8jUXSPM— fita rocha (@otrachucky) July 8, 2020

