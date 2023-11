Carolina Brid dijo que ante la ley no ha cometido un delito

Carolina Brid, exreina de belleza, aseguró que ante la ley no ha cometido ningún delito luego de que saliera a la luz que recibió un beneficio económico por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

La exreina de belleza explicó que por muchos años estuvo presentando sus solicitudes en la institución, muchas veces fue rechazada, hasta que finalmente optó por un “préstamos”.

Asimismo, afirmó que no conoce ni está vinculada personalmente con nadie, desmintiendo así las especulaciones de que los que han recibido recursos de la institución están presuntamente vinculados con políticos.

“Creo que me están relacionando con otros casos, especiales quizás, y bueno, no puedo decir nada al respecto ni puedo decir muchas cosas porque ante la ley no he cometido ningún delito”, concluyó la beldad.

Las aclaraciones de Brid, compartidas por Etiquetas Pa en Instagram, llegan dos días después de que se hizo publicó que recibió presuntamente la suma de $25,952.40 en calidad de auxilio económico

Cabe mencionar, que Brid no entró en mayores detalles sobre el uso que le dio a los recursos ni el monto y en ningún momento se refirió a ello como un auxilio, utilizó el término “préstamo”.

Antes de sus explicaciones, Brid fue objeto de críticas en su cuenta de Instagram, le pidieron explicaciones e incluso le recomendaron devolver el dinero.

“Estás hablando de ti misma”, “¿Ven que no es bueno escupir para arriba? A esta le llegó su día de rendir cuentas también”, “Esperando que rindas cuentas de los 25k”, “Manaaa eres María Auxiliadora, ya que recibes auxilios” y “Lujos, “clase alta”, yeyesada, viajes a costa del ESTADO”, son algunos de los comentarios.

Por otra parte, ni Jean Modelo, actual campeón de Calle 7, ni Rafe Lucado, excompetidor del mismo programa, se han referido al escándalo, ya que también supuestamente recibieron auxilios económicos de la institución.

Fernando Broce, creador de contenido para redes sociales y estudiante de cine en Estados Unidos, confirmó que recibió una “beca” de la entidad y reiteró que no usó sus influencias para recibir dicho beneficio.

