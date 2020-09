Carolina Miranda llega a las pantallas de Telemundo con la 'Señora Acero'

La "Señora Acero S4" ya llegó a las pantallas de Telemundo y a raíz de este estreno, la actriz Carolina Miranda, que interpreta a Vicenta Acero, habló sobre este papel y otros detalles.

Según Miranda ella estaba saliendo de una temporada de teatro y quería un poco de vacaciones, y ver a su familia. "Antes de irme a Veracruz a visitarlos me hablaron para un casting que se estaba haciendo en todo México. Recuerdo perfecto que la mitad del casting era en inglés por el personaje que interpretaba Vicenta como Margaret Thompson, y fue mi primer casting de ese tipo", dijo a Telemundo al referirse a cómo llegó a sus manos este papel.

Añadió: "Estudié con mi mamá, que estaba de visita para volar a Veracruz y me ayudó con la réplica. Nos quedamos hasta las dos de la mañana estudiando y a las siete de la mañana yo ya estaba haciendo el casting. Me sentí muy bien y me fui tranquila a mis vacaciones, dejándoselo a Dios. A los cuatro días de estar allá me dijeron que era la nueva señora Acero".

Aquí le dejamos otros detalles compartidos por Miranda en una entrevista de Telemundo y que fue facilitada vía e-mail.

¿Cómo te preparaste para interpretar este papel?

Fueron muchas clases, coaching personal de acting, de inglés, clases de armas, combate escénico y equitación, de todo un poco. Al final, yo tenía estudiando cuatro años esgrima y combate escénico, y eso me ayudó a poder hacer mejor las escenas de acción sin stunts.

¿Hay alguna escena o momento que se te resultó difícil grabar?

Creo que todas. En cuanto decían "arma caliente" (qué quiere decir que las armas están cargadas) se sentía un sudor especial en el cuerpo y nerviosismo por no lastimar a nadie.

También las peleas, rodar por el desierto con espinas, las larvas que se me pegaron en el río, las explosiones que me quemaron más de una vez, las pistolas que se encasquillaban y me explotaban en el oído.

De verdad, son escenas de riesgo y admiro y respeto a todos los stunts que se dedican a hacer eso todo el tiempo. Pero lo que si me queda claro es que algo así difícilmente se va a repetir y ya extraño esa adrenalina.

En tu papel, arriesgas tu vida para ayudar a que los inmigrantes lleguen a su destino, ¿has recibido comentarios del público que ha vivido esta situación?

Sí, todo el tiempo. Las personas me enviaban mensajes, correos, cartas, fotos de familiares y familia ya viviendo allá. Historias desgarradoras y de mucha admiración.

Mucha gente que me veía en la calle se acercaba. Dos personas… recuerdo que me senté con ellas a platicar, me enseñaron fotos de sus hijos que estaban ahí, y lloraban conmovidos por lo que veían en la serie y a mí se me apachurraba el corazón de ver a tantas personas tocadas emocionalmente por mi personaje.